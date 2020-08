Tipps zum Wiedereinstieg

Tauberbischofsheim.Der berufliche Wiedereinstieg nach einer Familien- oder Pflegezeit ist oftmals mit etlichen Fragen verbunden. Viele Dinge müssen organisiert und geplant, manche Hürden überwunden werden. Die Wiedereinstiegsberaterinnen der Agentur für Arbeit stehen allen Interessierten auch in Corona-Zeiten zum beruflichen Wiedereinstieg Rede und Antwort und informieren über Hilfen der Arbeitsagentur. Bei den Beratungsgesprächen geht es zunächst nicht darum, konkrete Qualifizierungen anzustoßen oder Stellen zu vermitteln. Es werden Chancen ausgelotet, Impulse gegeben und gemeinsam neue Perspektiven entwickelt.

Angesprochen sind auch alle, die sich in der Corona-Zeit beruflich neu orientieren müssen oder wollen. Wer sich beraten lassen möchte, muss nicht bei der Arbeitsagentur gemeldet sein oder Leistungen beziehen. Aktuell finden die Beratungen telefonisch statt, sobald wie möglich sollen auch wieder persönliche gespräche möglich sein. Beratungstermine können per E-Mail an SchwaebischHall-Tauberbischofsheim.Wiedereinstieg@arbeitsagentur.de vereinbart werden oder bei den Wiedereinstiegsberaterinnen für die Landkreise Main-Tauber: Manuela Knapp (Telefon 06281/520328) oder Neckar-Odenwald: Luise Boßlet (Telefon 06261/89217) terminiert werden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020