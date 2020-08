Tipps via Web

Main-Tauber-Kreis.Das Landwirtschaftsamt Main-Tauber bietet am Donnerstag, 3. September, und Mittwoch, 9. September, jeweils von 20 bis circa 21.30 Uhr eine Web-Veranstaltung mit dem Thema „Rat zur Saat“ an. Aufgrund der geltenden Corona-Beschränkungen können die gewohnten Vor-Ort-Termine dieses Jahr nicht stattfinden.

Im Rahmen der Veranstaltung stellen die Fachleute des Landwirtschaftsamtes die Ergebnisse der aktuellen Versuche am Zentralen Versuchsfeld Schwabhausen vor, geben Empfehlungen für alle Winterungen des kommenden Anbaujahres und behandeln aktuelle Pflanzenschutzthemen. Außerdem gibt es aktuelle Informationen zu der im Frühjahr erneut novellierten Düngeverordnung mit Hinweisen zu den Neuerungen in den so genannten „Roten Gebieten“ hinsichtlich des Grundwassers.

Die Teilnahme an den Online-Vorträgen ist kostenfrei. Allerdings ist eine Anmeldung bis zwei Tage vor dem jeweiligen Termin erforderlich per E-Mail an landwirtschaftsamt@main-tauber-kreis.de. Die Teilnehmer erhalten am Tag vor dem Termin per E-Mail einen Einladungslink für die Onlineveranstaltung zugesandt. Um dies zu ermöglichen, ist bei der Anmeldung unbedingt die E-Mail-Adresse (inklusive Name, Anschrift und Telefonnummer) anzugeben. Bei Fragen zu den technischen Voraussetzungen steht das Landwirtschaftsamt unter Telefon 07931/48276307 zur Verfügung.

