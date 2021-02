Tierärztin mit viel Erfahrung

Main-Tauber-Kreis.Dr. Carmen Schöneck (55) wurde die Leitung des Veterinäramts im Landratsamt Main-Tauber-Kreis übertragen. Sie tritt damit die Nachfolge von Dr. Helmut Stoffel an, der zum Veterinäramt des Landratsamtes Hohenlohekreis gewechselt ist. Carmen Schöneck dagegen war zuletzt beim Hohenlohekreis tätig. Sie verfügt über umfangreiche Berufs- und Führungserfahrung in verschiedensten Bereichen der Veterinärverwaltung. Landrat Reinhard Frank wünschte ihr für die neue Aufgabe viel Erfolg.

Ihr Studium der Veterinärmedizin begann sie zunächst an der Universität von Perugia in Italien, um es dann an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover fortzusetzen. An das Staatsexamen schloss sich die Dissertation an der Technischen Universität München-Weihenstephan an, die sie 1994 abschloss. Danach war sie zunächst kurze Zeit in einer Kleintierpraxis, dann sechs Jahre lang in einer Pferdeklinik in Kirchheim/Teck tätig. Von 2000 bis 2005 arbeitete sie in der Fachberatung Innere Medizin beim Pferd am Institut für klinische Prüfung Ludwigsburg.

An diese Tätigkeit schloss sich wiederum eine fünfjährige Station bei der Stabsstelle für Tiergesundheit und Verbraucherschutz am Regierungspräsidium Tübingen an. Allerdings sei es ihr Wunsch gewesen, nach dem Wechsel in den Landesdienst nicht nur am Regierungspräsidium zu bleiben, sondern alle Verwaltungsebenen kennenzulernen. In diesem Sinne war sie seit 2010 an drei Kreis-Veterinärämtern tätig, zunächst im Zollernalbkreis, dann im Landkreis Schwäbisch Hall und ab 2014 im Hohenlohekreis. Von ihrer letzten Station wurde sie für rund eineinhalb Jahre an das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz abgeordnet.

Dr. Carmen Schöneck wurde 1999 zur Fachtierärztin für Pferde und zur Turnier- und Rennbahntierärztin sowie 2017 zur Fachtierärztin für Öffentliches Veterinärwesen ernannt.

