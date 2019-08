Thomas Kraft neuer Kreischef

Main-Tauber-Kreis.Die SPD Main-Tauber hat einen neuen Vorsitzenden. Es ist Thomas Kraft aus Wertheim. Derzeit ist er Vorsitzender der SPD in Wertheim und Kreisrat. Seit 1989 begleitet er durchgehend kommunalpolitische Mandate. So bringt er Erfahrungen ein als Ortschaftsrat, Ortsvorsteher, Gemeinderat und Fraktionsvorsitzender. Darüber hinaus kandidierte er 2003 als Oberbürgermeister in Wertheim und 2005 für den Bundestag. Bereits 1981 wurde er Mitglied der SPD. Er hatte immer wieder verschiedenste Funktionen im Vorstand des Orts- und des Kreisvereins inne. Kraft wurde auf der Delegiertenkonferenz in Edelfingen einstimmig gewählt.

In seiner Vorstellung beharrte Kraft auf dem Anspruch, dass die SPD eine Volkspartei sei. Aus seiner Sicht bedeute dies, dass die Anliegen aller Bürger ernst genommen werden. Die SPD erkenne die aktuellen und die Zukunftsthemen. Sie analysiere, sei dialog- und diskursfähig. Sie sei relevanter Partner, habe Ideen und Gestaltungskraft. „Die SPD hat Wirkung, um etwas zu bewegen, sie hat Werte und Ziele. Als Volkspartei ist sie verankert in der Gesellschaft. Sie bindet Menschen und Organisationen ein und gibt ihnen Heimat“, so Kraft. Er wolle mit der Kreis-SPD in unterschiedlichen Veranstaltungsformaten und mit Kommunikation nach innen und außen diesem Anspruch gerecht werden.

Als aktuelles Thema sprach er den Klimaschutz an. „Die jungen Menschen geben uns hier zu Recht die Sporen“, sagte Kraft. Er zollte den Teilnehmern der „Friday for Future“-Demonstrationen Respekt.

Die weiteren Neuwahlen für den Kreisvorstand führten zu folgenden Ergebnissen: stellvertretende Vorsitzende sind Ute Schindler-Neidlein aus Creglingen sowie Anthony Richey-Sawyer aus Tauberbischofsheim. Kassierer Günter Brix aus Lauda-Königshofen wurde bestätigt. Beisitzer sind künftig Anne Bone-Czerniejewski aus Creglingen, Edgar Ernst aus Igersheim, Alexander Geuking aus Tauberbischofsheim, Xenia Heckmann aus Ahorn, Jonas Köhnert aus Bad Mergentheim, Claudius Korte aus Bad Mergentheim, Katrin Rappert aus Wertheim und Julian Zwerger aus Taubebischofsheim.

Die Konferenz fand unter der Leitung von Markus Herrera Torrez, Oberbürgermeister von Wertheim, statt. Zunächst hielt Eric Bohnet einen Rückblick auf die Arbeit der vergangenen Jahre. Arbeitsschwerpunkte waren jeweils die Wahlen sowohl für Bundestag, Landtag, als auch Europa- und die Kommunalwahlen. Er dankte Joachim Thees, der seit 2006 Kreisvorsitzender war für dessen langjährige Wahrnehmung dieser Funktion.

Konstruktive Zusammenarbeit

Aus der Kreistagsfraktion berichtete Ute Schindler-Neidlein. Im Kreistag sei bisher eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Fraktionen möglich. Dadurch kommen viele Argumente zur Geltung, und es können gute Entscheidungen für den Kreis herbeigeführt werden. Es gelinge der SPD, eigene Themen einzubringen und etwas zu bewegen. Dies sei aktuell bei der Problemlage bezahlbaren Wohnens der Fall. Mit neun Mandaten gehe man gestärkt in diese Wahlperiode. Aus der Arbeit der Juso-AG berichtete Karlotta Bohnet. Sie ist gemeinsam mit Xenia Heckmann neu im Amt.

Die Ortsvereine berichteten über den Ausgang der Europa- und Kommunalwahlen. Dies war örtlich durchaus unterschiedlich. Herausragend war hier mit 38 Prozent das Kreistagsergebnis der SPD in Wertheim. Im Vergleich zum Bundestrend erzielte die SPD im Main-Tauber-Kreis zwar ordentliche Ergebnisse, ein Grund zufrieden zu sein, sei das jedoch nicht. Im Gegenteil. Die SPD habe eine gesellschaftliche Aufgabe und werde gebraucht, waren die Teilnehmer sich einig.

Ein Antrag aus dem Ortsverein Tauberbischofsheim wurde von Alexander Geuking eingebracht. Er hat das Ziel, dass über die Verkürzung der Sperrzeiten die örtlichen Verwaltungen entscheiden können. Bei Traditionsfesten, die einmal im Jahr stattfinden, soll ein Betrieb bis 3 Uhr möglich sein. Damit trägt man Erwartungen und Gewohnheiten der heutigen Besucher Rechnung. Das sei notwendig, da sonst das Verlustrisiko für die Veranstalter zu hoch sei. Zwischen Festbetrieb und Anwohnerinteressen müsse an diesen wenigen Tagen im Jahr eine verträgliche Lösung vor Ort erreicht werden. Nach Diskussion des Anliegens wurde der Antrag so beschlossen und an den nächsten Landesparteitag gerichtet.

Der Antrag auf ein Volksbegehren „Rettet die Bienen“ in Baden-Württemberg wurde ebenfalls zur Sprache gebracht. Die Bewahrung und die Förderung der Artenvielfalt sei eine der wichtigsten Aufgaben.

Sollte es nach dem Antrag tatsächlich zu einem Volksbegehren kommen, werde man das Thema aufgreifen und unterstützen. Diskutiert wurde, dass eine Lösung gemeinsam mit der Landwirtschaft notwendig sei.

Abschließend verabschiedete der neue Kreisvorsitzende Thomas Kraft die ausscheidenden Kreisvorstandsmitgliedern. Eric Bohnet und Llisa Klumpp hatten über Jahre die Funktion als stellvertretende Kreisvorsitzende wahrgenommen. Bohnet war auch zeitweise als kommissarischer Vorsitzender aktiv.

Thomas Kraft dankte ihnen für ihr Engagement mit guten Worten und einem kleinen Präsent, wie es abschließend in einem Bericht der SPD heißt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019