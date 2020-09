Telefonanlage zum Teil beeinträchtigt

Main-Tauber-Kreis.Die Telefonanlage in den Dienstgebäuden des Landratsamts Main-Tauber-Kreis in Tauberbischofsheim wird am Dienstag, 29. September, erneuert. Betroffen sind die Häuser eins bis vier in der Garten- und Schmiederstraße, die Gebäude in der Museums- und der Wellenbergstraße, die Straßenmeisterei, das Amt für Pflege und Versorgung im Gründerzentrum am Wörtplatz sowie das Gesundheitsamt in der Albert-Schweitzer-Straße.

Es kann an diesem Tag deshalb zu Beeinträchtigungen beim Telefonieren sowohl aus den Dienstgebäuden zu externen Anschlüssen als auch von außen in die Dienstgebäude kommen, heißt es in einer Mitteilung der Verantwortlichen.

Das Bürgertelefon des Gesundheitsamts zum Thema Coronavirus ist am Dienstag, 29. September, während der Umstellungsphase über die Bad Mergentheimer Vorwahl erreichbar, das heißt unter Telefon 07931/4827-4010. Ausführliche Informationen zum Thema Corona finden sich unter www.main-tauber-kreis.de/coronavirus. Ebenso gibt das Chatsystem „Corey“ auf der Website des Main-Tauber-Kreises rund um die Uhr Auskunft Es ist unter der Schaltfläche „Fragen zu Corona?“ erreichbar. lra

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.09.2020