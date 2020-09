Telefonanlage weiter gestört

Main-Tauber-Kreis.Die Telekom hat am Dienstag die Telefonanlage des Landratsamts in Tauberbischofsheim auf die neue Internettechnik umgestellt. Dabei kam es zu unerwartete Verzögerungen, die auch am Mittwoch, 30. September, zu Störungen. Betroffen sind die Häuser 1-4 in der Garten- und Schmiederstraße, die Gebäude in der Museums- und der Wellenbergstraße, die Straßenmeisterei, das Amt für Pflege und Versorgung im Gründerzentrum am Wörtplatz sowie das Gesundheitsamt in der Albert-Schweitzer-Straße.

Um eine Erreichbarkeit zu gewährleisten, hat das Landratsamt alle Durchwahlen für den Standort Tauberbischofsheim nach dem Muster 09341/82-XXXX auf die Vorwahl für die Dienststellen in Bad Mergentheim nach dem Muster 07931/4827-XXXX umgestellt. So ist ein Anschluss mit der regulären Nummer 09341/82-1234 unter 07931/4827-1234 erreichbar. Die Nummer der Landratsamt-Zentrale lautet 07931/48270 statt 093421/820. Das Corona-Bürgertelefon ist unter 07931/4827-4010 erreichbar. lra

