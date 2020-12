Tausende Pakete erreichen täglich die Region

Sie heißen DHL, DPD, GLS und Hermes – und ihre Transporter begegnen uns dieser Tage ständig. Sie liefern Pakete und Päckchen aus. Tausende täglich auch in unserer Region.

Main-Tauber-Kreis. Wie viele Pakete liefern Sie in diesen Tagen täglich im Schnitt im Gebiet des Main-Tauber-Kreises und im östlichen Teil des Neckar-Odenwald-Kreises aus? Ist das Paketaufkommen größer als in den Vorjahren? Hat sich an der Größe oder am Gewicht der Pakete etwas in den vergangenen Jahren verändert? Arbeiten Sie mit Hilfskräften, Leiharbeitern und Solo-Selbstständigen zusammen, um den Arbeitsanfall bewältigen zu können? Wo liegt bei Ihnen die unterste Vergütungsstufe (pro Stunde) für die fest angestellten und die zeitweisen Paket-Fahrer?

Diese Fragen stellte die Redaktion den großen Logistikunternehmen und bekam folgende Antworten.

„Wir wickeln knapp 94 000 Sendungen im Main-Tauber-Kreis und rund 93 000 Päckchen und Pakete im Neckar-Odenwald-Kreis ab. Die Zahlen beziehen sich auf den gesamten Dezember und basieren auf den bisher ausgelieferten Sendungen und den sehr genauen Prognosen für die restlichen Dezember-Tage“, erklärt Pressesprecher Sebastian Kaltofen für die Hermes Germany GmbH mit Sitz in Hamburg. Weiter teilt er mit: „Wir spüren bundesweit ein erhöhtes Paketaufkommen. Dies ist einerseits in dem seit Jahren boomenden E-Commerce begründet, aber auch die Veränderung im Konsumverhalten der Menschen bedingt durch die Pandemie-Situation trägt ihr Übriges dazu bei. Dies belegt auch eine von uns initiierte Studie: Jede/r zehnte Deutsche entdeckt diese Form des Einkaufs völlig neu für such.“

Dies lasse sich auch sehr gut mit Zahlen belegen, so Kaltofen: „In den beiden von genannten Landkreisen stellen wir im November und Dezember 2020 19 Prozent mehr Sendungen zu als im gleichen Vorjahreszeitraum.“

Insgesamt seien derzeit 3500 zusätzliche Arbeitskräfte an den Verteilzentren und in der Zustellung für Hermes tätig. „Teilweise stellen wir dafür Mitarbeiter befristet ein“, so der Hermes-Sprecher: „Wir arbeiten auf der ’Letzten Meile’ seit Jahren sehr vertrauensvoll mit unseren Servicepartnern zusammen. Diese statten wir so aus, dass die angestellten Fahrern mit einem Stundenlohn von mindestens 10,15 Euro deutlich über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn verdienen. In vielen Regionen liegt der Stundenlohn sogar deutlich höher, denn der Fachkräftemangel ist vor allem in der Zustellung deutlich zu spüren. Wenn wir in Hochphasen – wie im aktuellen Weihnachtsgeschäft – mit Fahrern von Zeitarbeitsfirmen zusammenarbeiten, erhalten diese selbstverständlich den jeweils für sie geltenden Tariflohn.“

Dieter Nawrath beantwortet die Fragen für die Deutsche Post DHL Group aus der Pressestelle Süd in München: „Die gewünschten regionalen Zahlen kann ich Ihnen nicht nennen, auch, weil wir nicht nach diesen Grenzen/Regionen organisiert sind.“

Elf Millionen Sendungen am Tag

Die Paketmengen seien in der Vorweihnachtszeit wie in jedem Jahr deutlich gestiegen. „Von Ende November bis zu Weihnachten erwarten wir drei bis vier sehr starke Wochen mit rund elf Millionen Sendungen an Spitzentagen, wobei die tägliche Menge im Jahresdurchschnitt eigentlich bei 5,2 Millionen Paketen liegt“, so Nawrath. Und der DHL-Sprecher erläutert weiter: „In Vorbereitung auf den Starkverkehr haben wir bereits im Frühsommer 4000 neue Kollegen eingestellt. Im Oktober haben wir 3000 weitere Mitarbeiter eingestellt.

Alle neu eingestellten Mitarbeiter – auch alle Aushilfskräfte – werden auf Basis des geltenden Tarifvertrags der Deutschen Post AG vergütet. Der Einstiegslohn ist regional differenziert und liegt bei mindestens 13,65 Euro/Stunde (ohne Urlaubs- und Weihnachtsgeld).“

Das GLS Presse-Team meldet sich aus Neuenstein bei Bad Hersfeld, will aber bei den eigenen Paketmengen „keine regionalen Zahlen kommunizieren“. Man geht aber nach eigener Darstellung in diesem Jahr von einer Rekordmenge an Paketen aus und rechnet mit einem Zuwachs von durchschnittlich 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Sendungsstruktur verändere sich stetig – auch unterjährig – je nach Saison. „Während des ersten Lockdowns waren Gartenmöbel, Rasenmäher und Fitnessgeräte sehr beliebt“, so GLS.

Im Herbst- und Weihnachtsgeschäft erhält GLS bundesweit Unterstützung durch 3500 zusätzliche Mitarbeiter in der Sortierung und Abwicklung der Pakete. „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zur Vergütung unserer Mitarbeiter keine Auskunft geben. Die Paketfahrer sind die Angestellten unserer Transportpartner. Unsere Transportpartner müssen alle geltenden nationalen Gesetze im Hinblick auf Löhne, Sozialleistungen, Arbeitszeit, Überstunden, Lenk- und Ruhezeiten sowie deren Dokumentation einhalten. Es ist mindestens der gesetzlich geltende Mindestlohn in Arbeitsverträgen mit Angestellten zu vereinbaren und zu zahlen“, heißt es von GLS.

Für DPD in Aschaffenburg antwortet Sebastian Zeh: „In den von Ihnen angefragten Postleitzahlgebieten stellt DPD Deutschland derzeit täglich im Durchschnitt rund 9400 Pakete zu. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Erhöhung der Paketvolumina um rund 20 Prozent.

Vor Weihnachten sind für DPD Deutschland mehr als 4000 zusätzliche Kräfte im Einsatz. Einige fest angestellt, andere als Aushilfen. Solo-Selbständige gibt es nicht. Die Löhne liegen in der Verantwortung unserer Partner und unterscheiden sich je nach Region. In den meisten Regionen liegt der Lohn deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn.“

