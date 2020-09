„Tag des offenen Denkmals“ erstmals digital

Main-Tauber-Kreis.Erstmals öffnen sich am Sonntag, 13. September, bundesweit die Türen und Tore zahlreicher Denkmale zum „Tag des offenen Denkmals“ in digitaler Form.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD), die den Aktionstag bundesweit koordiniert, führt auf einer Online-Pressekonferenz in das digitale Programm ein.

Von Videoführungen und Fotostrecken über Podcasts bis zu spektakulären Drohnenaufnahmen: Um den „Tag des offenen Denkmals“ in Pandemiezeiten stattfinden zu lassen, produzierten Denkmaleigentümer, Denkmalämter, Vereine, städtische Einrichtungen und die DSD digitale Denkmalformate.

Blick hinter die Fassade

Blicke hinter die Fassaden von der Ostsee bis in das Allgäu sind erstmals am gleichen Tag möglich. Gebündelt werden die Beiträge in dem Programm, das die DSD unter www.tag-des-offenen-denkmals.de präsentiert. Die Formate sind ab Sonntag, 13. September, bis Ende September einsehbar.

Ab sofort ruft die Internetseite zum „Tag des offenen Denkmals“ zum Stöbern auf. Das Programm wird bis zum Aktionstag tagesaktuell ergänzt. „Das digitale Programm macht erstmals die bundesweite Ausstrahlung und die Beteiligung verschiedenster Akteure beim ,Tag des offenen Denkmals’ sichtbar“, sagt Dr. Steffen Skudelny, Vorstandsmitglied der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, voller Vorfreude auf die gesamte Aktion am 13. September.

Exklusivaufnahmen

Zu den Highlights gehört unter anderem die virtuelle Premiere des Grundton D-Konzerts des Deutschlandfunks im Wittenberger Gestüt Bleesern. Exklusiv ist die Konzertaufnahme am „Tag des offenen Denkmals“ bundesweit online zu sehen. Neue Perspektiven eröffnet auch die Baustellenführung durch die Bonner Beethovenhalle mit ihrer imposanten Akustikdecke.

Weitere bundesweite Denkmaleindrücke zu Schwerpunktthemen wie Handwerk, Technik und Restaurierung, Persönliche Geschichten oder Nachhaltigkeit bieten die so genannten Erlebniswelten.

Passend zum Nachhaltigkeits-Motto „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“ äußern Experten und Denkmaleigentümer im Blog #nachgefragt ihre Meinungen zu der Frage, wie nachhaltig die Denkmalpflege ist.

Interaktion

Interaktive Angebote wie ein Töne-Quiz und ein Denkmal-Puzzle sorgen für Spielspaß bei den jüngsten Denkmalfans.

Während 2019 deutschlandweit rund 8000 Denkmale für Besucher zugänglich waren, rückt in diesem Jahr etwas anderes in den Fokus: „Nicht die Quantität der digitalen Beiträge ist entscheidend, sondern das Engagement, mit dem die Beteiligten Denkmale digital erlebbar machen“, ergänzt Sarah Wiechers, Leiterin des Teams „Tag des offenen Denkmals“ bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in einer Stellungnahme. lra

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.09.2020