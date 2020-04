Tafeln öffnen im Notbetrieb

Main-Tauber-Kreis.Nach der erfolgreichen Tafel-Wiedereröffnung in Wertheim nehmen in der kommenden Woche auch die anderen beiden Läden in Trägerschaft des Diakonischen Werks ihren Betrieb wieder auf: Ab Montag, 20. April, heißt die Tafel Lauda-Königshofen, Josef-Schmitt-Straße 42a, von 13 bis 16 Uhr ihre Kunden wieder willkommen. Der Bad Mergentheimer Tafelladen in der Krummen Gasse 20 öffnet erstmals am Freitag, 24. April, von 13 Uhr bis 16 Uhr nach der Zwangspause wieder. Die Schließungen Mitte März waren nötig geworden, da zum einen die Lebensmittelspenden aus den Märkten rückläufig waren, vor allem aber, weil die ehrenamtlichen Mitarbeiter zu einem Großteil altersmäßig der Covid-19-Risikogruppe angehören.

Die nun anstehende Öffnung wird daher anders ablaufen als bislang üblich. Erfahrene Ehrenamtliche sind für die Abholung und Sortierung der Waren entsprechend der gesetzlichen Lebensmittelrichtlinien eingesetzt, neue Freiwillige helfen in der Ausgabe. Zur Wahrung der Abstands- und Hygieneregelungen wurden diverse Vorkehrungen getroffen.

Auch die Regeln für die Tafelkunden ändern sich mit Beginn des Notbetriebs: Es gibt nicht ein Losverfahren zur Regelung des Zutritts. Daher ist es nicht unbedingt nötig, gleich um 13 Uhr vor Ort zu sein. Es dürfen maximal vier Personen im Laden sein. Vor dem Betreten werden Masken und Handschuhe ausgegeben, die getragen werden müssen. Im Außenbereich wird die Abstandsauflage durch Ordnungsdienste überwacht, die die Stadtverwaltungen Lauda-Königshofen und Bad Mergentheim bereitstellen.

Einen wesentlichen Beitrag leisten bewährte Partner wie Supermärkte oder Bäckereien, dennoch sind weitere Waren in Spendenform gerne willkommen.

Die Spenden können an den jeweiligen Öffnungstagen ab 9 Uhr vormittags in der Einrichtung abgegeben werden. Die Fördervereine sind zudem für die Bereitstellung der Infrastruktur sowie der Anpassungsmaßnahmen auf Geldspenden angewiesen.

Die Spendenkonten: Förderverein Lauda-Königshofen, IBAN DE80 6735 2565 0002 0424 48 (Sparkasse) oder IBAN DE22 6739 0000 0020 0900 06 (Volksbank). Die Kontoverbindungen des Fördervereins der Tafel Bad Mergentheim: IBAN DEDE32 6735 2565 0001 0608 96 (Sparkasse) oder IBAN DE90 6739 0000 0086 5978 02 (Volksbank).

