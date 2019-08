SWR-Beitrag zum „Gasthofsterben“

Main-Tauber-Kreis.Das „Gasthofsterben“ im Land Baden-Württemberg wird an diesem Freitag in der Fernsehsendung „SWR aktuell“ (Beginn 19.30 Uhr) thematisiert. Im Mittelpunkt steht dabei ganz besonders der Main-Tauber-Kreis. Dies teilte am Donnerstag Professor Dr. Wolfgang Reinhart, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag, den FN mit. Reinhart selbst kommt in dem Fernsehbeitrag zu Wort und nimmt zur Situation Stellung.

Negativrekord im Land

„Allein zwischen 2008 und 2016 sind im Main-Tauber-Kreis über 24 Prozent der Gaststätten geschlossen worden. Das ist leider Rekord in Baden-Württemberg. Dem müssen wir etwas entgegensetzen. Deshalb möchte ich Betriebsnachfolger oder Investoren für Gastronomie mit Mitteln aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum unterstützt wissen“, erklärte Reinhart.

Reinhart will mehr Förderung

„Es handelt sich um ein Thema, das mich sehr bewegt, und deshalb möchte ich helfen, dass in Zukunft Nachfolger oder Existenzgründer in der Gastronomie mit bis zu 35 Prozent statt wie bisher nur 20 Prozent bei den Nettoinvestitionen unterstützt werden können“, so Reinhart.

Und weiter: „Die Gaststättenkultur gehört zum Zusammenhalt der Gesellschaft – gerade bei uns in der Heimat. Stirbt die Gaststätte, stirbt auch ein Teil des Dorfs. Deshalb gilt es, wie übrigens auch bei den Schulstandorten, Gastronomie vor Ort zu erhalten. Das ist mir ein wichtiges Anliegen, auch mit Blick auf den Tourismus in der Heimat.“ gf

