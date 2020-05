„Suggerierte Zustimmung tatsächlich nicht vorhanden“

Main-Tauber-Kreis/Elpersheim.Der Kreistag Main-Tauber hatte in einer Sitzung im Dezember 2019 einen Planungsbeschluss gefasst mit dem Ziel, die Elpersheimer Bogenbrücke über die Tauber abzubrechen und durch eine Balkenbrücke als wirtschaftlich günstigste Variante zu ersetzten (wir berichteten). Ein Vorhaben, mit dem sich ein Großteil der Einwohner des Weikersheimer Stadtteils nicht anfreunden könne. Einige Mitglieder des Aktionsforums „Erhalt Bogenbrücke“ nahm am Mittwoch die Kreistagssitzung im Großen Kursaal in Bad Mergentheim zum Anlass, ihr Anliegen dem Gremium vorzutragen.

Vorgehen kritisiert

„Dieser Neubau soll schwerere Lasten aushalten und – hauptsächlich aus Kostengründen – als einfache Balkenbrücke ausgeführt werden. Von den Verantwortlichen der Stadt Weikersheim wurde dabei eine Zustimmung der Bürgerschaft suggeriert, die tatsächlich aber nicht vorhanden war und ist“, kritisierte der Sprecher des Aktionsforums. Die Einwohner seien überhaupt nicht mit einbezogen, sondern erst nachträglich bei einer Bürgerversammlung im Februar darüber informiert worden.

„Bei der von uns nach dieser Versammlung initiierten Unterschriftenaktion stimmten 507 von 715 Einwohnern über 14 Jahre von Elpersheim für den Erhalt der bestehenden Bogenbrücke, gegebenenfalls für einen entsprechenden Ersatzneubau“, führte der Sprecher weiter aus. Wer die Situation vor Ort kenne wisse, dass die Brücke in Verbindung mit der angestauten Tauber, dem neu eingerichteten Tauberstrand, der Mühle und dem alten Ortskern mit Kirche im Hintergrund prägend sei für den Ort. „Wir bitten daher den Kreistag, auch im Hinblick auf möglicherweise ausufernde Kosten eines Neubaus, die Sanierung und den Erhalt der bestehenden Brücke nochmals zu diskutieren und zu prüfen.“

Im Beisein weiterer Beteiligter hatte Landrat Reinhard Frank Mitglieder des Aktionsforums am Mittwoch im Landratsamt in Tauberbischofsheim zu einem Gespräch empfangen, um ihnen die aktuelle Situation darzulegen und mit ihnen die Lage zu diskutieren. Im Rahmen der Sitzung ließ er dann aber durchblicken, dass das Verfahren derzeit nicht gestoppt werde.

