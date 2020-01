Süße Leckereien und Italienisches

Main-Tauber-Kreis.Einige Workshops des Landwirtschaftsamts werden speziell für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen neun und 14 Jahren angeboten. Der Kochkurs „Mama mia – Italienisch kochen“ findet am Donnerstag, 27. Februar, von 9.30 bis 12.30 Uhr statt. Wenn Kinder und Jugendliche Lust auf Pizza oder Pasta haben, kann der Geschmack des Südens einfach nach Bad Mergentheim geholt werden. Mit Spaghetti, Pizza, Lasagne und Tiramisu werden die Gaumen verwöhnt.

Für Naschkatzen und Schleckermäuler, die Lust aufs Backen haben, eignet sich der Workshop „Backe, backe Kuchen“ am Mittwoch, 15. April, von 9.30 bis 12.30 Uhr. Dabei werden gemeinsam verschiedene Teige hergestellt und zu leckeren Backwaren verarbeitet. Beim Backen werden köstlichen Düfte durch die Kochwerkstatt strömen und ebenso den Gaumen beim Essen verwöhnen.

Kostenbeiträge werden erhoben. Die Kurse finden in der Kochwerkstatt des Landwirtschaftsamts, Wachbacher Straße 52, in Bad Mergentheim, statt. Eine Anmeldung ist unter Telefon 07931/4827-6307 oder per E-Mail an veranstaltung.lwa@main-tauber-kreis.de möglich. Der Workshop-Titel sollte in die Betreff-Zeile eingegeben werden. lra

