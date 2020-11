Starke Hilfen für Betroffene sind weiterhin nötig

Main-Tauber-Kreis.„Die Corona-Lage bleibt weiter angespannt. Immer mehr Corona-Patienten kommen auf die Intensivstationen. Ihre Zahl liegt bereits weit über der Höchstmarke vom Frühjahr. Die Gefahr ist real. In der Schweiz sind die Intensiv-Betten belegt. In Baden-Württemberg sind die Infektionszahlen in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Bereits seit dem 8. November pendelt die Sieben-Tage-Inzidenz für das ganze Land bei etwa 130, während sie sich im Main-Tauber-Kreis auf rund 90 beläuft. Nach dem steilen Anstieg sind wir jetzt auf einem Hochplateau. Die Zahlen sind noch immer zu hoch, aber die exponentielle Dynamik ist gestoppt“, so der CDU-Kreisvorsitzende Wolfgang Reinhart.

Deshalb werde erneut im Anschluss an die Konferenz der Ministerpräsidenten eine Sondersitzung im Parlament am kommenden Donnerstag stattfinden, um die weitere Lage mit den dazu nötigen Maßnahmen zu debattieren. Corona fordere deshalb Solidarität im ganzen Land. Das gelte auch und vor allem für Unternehmen und Selbstständige, die seit dem 2. November erneut schließen mussten und möglicherweise mit Fortsetzungen im Dezember rechnen müssen. Deshalb sei es richtig, wenn die Gemeinschaft diese Sonderopfer ausgleiche. Das bedeute auch seitens des Landes weiterhin nötige schnelle und starke Hilfen für die Betroffenen.

Nach einer brandneuen Umfrage, die an dem Sitzungstag veröffentlicht wurde, wies Wolfgang Reinhart darauf hin, dass es nur noch gut 100 Tage bis zur Landtagswahl sind. In der erschienenen Umfrage liegen die CDU bei 31 Prozent, Grüne bei 29 Prozent, SPD bei elf Prozent, AfD (zwölf Prozent), FDP (sieben Prozent) und und Linke (fünf Prozent). „Wir haben also ganz gute Chancen im Superwahljahr im Hinblick auf Landtags- und Bundestagswahl, allerdings setze dies voraus, dass man einig und geschlossen vorangehe, um erfolgreich zu sein.“

