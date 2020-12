Standorte der Kreisimpfzentren bekanntgegeben

Odenwald-Tauber.Die Standorte für die Kreisimpfzentren in der Region stehen fest: Im Main-Tauber-Kreis fiel die Wahl auf das Berufliche Schulzentrum in Bad Mergentheim und im Neckar-Odenwald-Kreis auf das Obertorzentrum in Mosbach. Im Hohenlohekreis wurde die Hohenlohe-Sporthalle in Öhringen ausgewählt.

Bis Mittwochvormittag hatten die baden-württembergischen Städte, Gemeinden und Landkreise Gelegenheit, dem Ministerium für Soziales und Integration ihre Vorschläge für geeignete Standorte zu melden. Hierzu hatten sie einen Kriterienkatalog erhalten, um die Anforderungen für eine geeignete Liegenschaft einschätzen zu können. Die Entscheidung über die Standorte der Kreisimpfzentren erfolgte in Zusammenarbeit des Landes mit dem Städtetag Baden-Württemberg, dem Landkreistag Baden-Württemberg und dem Gemeindetag Baden-Württemberg unter Beteiligung der jeweiligen Kommunen.

Gesundheitsminister Manne Lucha: „Unsere Impfstrategie steht auf einem stabilen Fundament. Nach den neun Zentralen Impfzentren in Freiburg, Offenburg, Karlsruhe, Heidelberg, Stuttgart (2), Rot am See, Tübingen und Ulm haben wir nun auch die Standorte für die Kreisimpfzentren festgelegt. Diese sollen am 15. Januar 2021 betriebsbereit sein.“

