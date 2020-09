Sprechstunden in den Rathäusern terminiert

Main-Tauber-Kreis.Der Tageselternverein Main-Tauber-Kreis informiert über Beratungstermine und einen „Qualifizierungskurs I“ für Tagespflegepersonen.

Wer die verantwortungsvolle Tätigkeit einer Tagesmutter, eines Tagesvaters oder einer Kinderfrau ausüben möchte, erhält beim Tageselternverein Main-Tauber-Kreis die erforderliche Beratung, Qualifizierung und Begleitung. Kontakt- und Beratungstermine für potenzielle Tageseltern oder Eltern auf der Suche nach einer Betreuungsperson: am Mittwoch, 24. September, 9 bis 12 Uhr, Sprechstunde des Tageselternvereins im Rathaus Weikersheim (Anmeldung unter 09341 / 897 83 07) oder am Mittwoch, 7. Oktober von 10 bis 12 Uhr in der Sprechstunde des Tageselternvereins im neuen Rathaus Bad Mergentheim (Anmeldung unter 09341 / 897 82 89) oder am Mittwoch, 21. Oktober 9 bis 12 Uhr in die Sprechstunde des Tageselternvereins im Rathaus Creglingen/Stadtarchiv (Anmeldung unter 09341 / 897 83 07) oder am Mittwoch, 28. Oktober, in der Sprechstunde des Tageselternvereins in der „Alten Schule“, Lange Gasse 32, Niederstetten 2. OG., Besprechungsraum (Anmeldung unter 09341 / 897 83 07). Die Beratung ist unverbindlich und kostenlos. Anmeldung ist allerdings erforderlich. Der nächste Qualifizierungskurs I findet vom 18. September bis 8. Oktober statt.

