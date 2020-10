Sprachkenntnisse auffrischen, Wirbelsäule stärken

Main-Tauber-Kreis.Nachfolgend die Kursangebote im Monat Oktober im VHS-Bereich Igersheim/Weikersheim/Niederstetten.

Niederstetten

Musikalischer Garten – für Kinder von 15 bis 36 Monaten. Ein Baby kommt bereits mit musikalischen Grunderfahrungen auf die Welt. An die natürliche Veranlagung knüpft der Musikalische Garten an, um die ganzheitliche Entwicklung der Kleinkinder zu fördern. Ab Mittwoch, 7. Oktober, von 9 bis 9.45 Uhr mit Nicole Krauß-Mühlieb. Alte Schule am Frickentalplatz, Raum 2, zehn Termine.

Wirbelsäulengymnastik. Der Alltag führt leicht zu einseitigen muskulären Belastungen. Durch gezielte Kräftigungs-, Dehnungs- und Mobilisationsübungen wird insbesondere die Rücken- und Bauchmuskulatur angesprochen und trainiert. Bequeme Kleidung und eine Decke mitbringen. Ab Mittwoch, 7. Oktober, von 19 bis 20 Uhr mit Corinna Weber. Alte Schule am Frickentalplatz, Raum 2, acht Termine. Hatha Yoga. Ein Weg, um körperliche Entspannung und geistige Stabilität zu finden, ist Yoga. Das System der Körper-, Atem- und Entspannungsübungen hilft, die Gesundheit zu erhalten und die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und schädliche Umwelteinflüsse zu steigern. Ab Donnerstag, 8. Oktober, von 17 bis 18 /18.30 bis 19.30 / 20 bis 21 Uhr mit Simone Rohner. Im Kult, je 10 Termine.

Rücken-Fit. Auf angenehme Weise den Rücken stärken, kann man mit diesem Kurs. Mit funktioneller Gymnastik, Wahrnehmungsübungen und Stretching schaffen die Teilnehmer den notwendigen Ausgleich für einen rückenstrapazierten Alltag. Falls vorhanden, Theraband und Blackroll mitbringen. Ab Montag, 19. Oktober, von 16.55 bis 17.55 Uhr mit Birgit Weiler. Alte Turnhalle, sieben Termine.

Landschaftsmalerei – Aquarellmalerei. Als Einstiegskurs in die Kunst der Landschaftsmalerei mit Aquarellfarben und Ölpastellkreiden befassen sich die Teilnehmer mit Fragen der Komposition, mit technischen Fragen und mit der Geschichte der Landschaftsmalerei. Ein günstiges Einsteigerset mit Ölpastellkreide, Aquarellfarben, Pinsel und Papier mitbringen.

Ab Freitag, 23. Oktober von 15 bis 16.30 Uhr mit Peter Heinrich Striffler. Bildungszentrum, drei Termine.

Igersheim

Italienisch A1.2: Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmer mit geringen Vorkenntnissen (zirka vier Semester). Neu- und Wiedereinsteiger sind willkommen. Ab Dienstag, 6. Oktober. von 18 bis 19.30 Uhr mit Enza Ambrico. Kulturkeller im Kulturhaus, 15 Termine.

Italienisch A2.2: Der Kurs richtet sich an Teilnehmer mit Vorkenntnissen. Neu- und Wiedereinsteiger sind willkommen. Ab Mittwoch, 7. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr mit Enza Ambrico. Kulturkeller im Kulturhaus, 15 Termine. Hatha Yoga: Yoga üben heißt, den Körper, den Geist und die Seele miteinander in Einklang bringen. Ziel des Übens ist es, einen flexiblen starken Körper und einen regen klaren Geist zu bekommen.

Der Kurs ist auch für Anfänger gut geeignet. Ab Donnerstag, 8. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr mit Beatrix Rieger. Dorfgemeinschaftshaus Neuses, acht Termine.

Obstbaumschnitt – Einweisung ins Schneiden von Obstbäumen: Wer einen Garten hat, weiß, dass dieser ständiger Pflege bedarf, damit die darin gesetzten Obstbäume entsprechend wachsen und gedeihen können. Der richtige Rückschnitt ist für die Gesundheit und Kräftigung der Pflanzen von großer Bedeutung. Am Samstag, 17. Oktober, von 9 bis 12 Uhr mit Johannes Schmitt. Treffpunkt: Feuerwehrhaus Igersheim.

Weikersheim

MFM – Mädchen, Frauen, Meine Tage: Trotz Bravo, Girl und Biologieunterricht sind die Eltern Ansprechpartner Nummer eins, wenn es um die erste Menstruation ihrer Tochter geht. Allerdings zeigt die erschreckend hohe Zahl der ungewollten Schwangerschaften bei Mädchen unter 15 Jahren, dass Schule und Elternhaus für eine ganzheitliche Aufklärung nicht ausreichend sind.

An diesem Punkt greift das Projekt „MFM - Mädchen Frauen Meine Tage - dem Geheimcode meines Körpers auf der Spur“. Der Workshop ist für Mädchen im Alter von neun bis 13 Jahren geeignet. Die MFM-Veranstaltungen werden von eigens dafür ausgebildeten und zertifizierten Referenten durchgeführt. Am Samstag, 24. Oktober, von 9 bis 14 Uhr im Zentrum der Kreislandfrauen Weikersheim, ein Termin.

