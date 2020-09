Spiel und Spaß für Familien

Main-Tauber-Kreis.Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ möchte auch Familien ansprechen. „Wir freuen uns, dass tatsächlich immer mehr Familien mit Kindern ihre Ferientage bei uns verbringen“, erklärt Landrat Reinhard Frank als Vorsitzender des Tourismusverbands. Deshalb wurde die Broschüre „Familienferien – Spiel und Spaß – Urlaub für Familien“ für die Saison 2021 erneuert. Darin „geben wir wertvolle Tipps, wie Ferientage mit den eigenen Kindern im ‚Lieblichen Taubertal“ interessant, unterhaltsam und fröhlich gestaltet werden können“, sagt Geschäftsführer Jochen Müssig.

Die Broschüre geht zum Beispiel etwa auf den für Familien konzipierten Besuch von Burgen, Schlössern und Klöstern ein. Auch über Museen wird berichtet. Dort sind oft attraktive Aktivitäten möglich, etwa im Schloss Weikersheim, auf den Burgen in Wertheim und Gamburg sowie im Residenzschloss in Bad Mergentheim, im Kriminalmuseum in Rothenburg oder im Grafschaftsmuseum in Wertheim. Action bietet auch der Besuch in der Koboldburg im Wildpark in Bad Mergentheim.

Darüber hinaus sind im Taubertal“ spannende Spaziergänge mit Alpakas möglich. Sportlich geht es beim Fechtclub in Tauberbischofsheim zu. Mit dem Kart können rasante Runden in Bad Mergentheim gedreht werden. In den Waldseilgärten in Dertingen und Boxberg, bei Wanderungen mit dem Esel oder beim Besuch von Abenteuerspielplätzen können Papa und Mama kreativ mit den Kindern unterwegs sein. An Sommertagen locken Badeseen und Freibäder. Und wenn es etwas lehrreicher zugehen soll, dann werden Stadtrundgänge empfohlen.

Die Angebotspalette umfasst auch den Besuch des Kindertheaters in Röttingen, die Sternwarte in Weikersheim oder verschiedene Indoorangebote. Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Deshalb informiert die Broschüre auch über Reiterhöfe und die Angebote, Reiten zu lernen.

Darüber hinaus stehen in der Ferienlandschaft weiterhin die Angebote für Radler und Wanderer im Mittelpunkt. Die Landschaft wird durch die Tauber und den Mains sowie zahlreiche Nebenflüsse und Bäche geprägt. Sanfte Hügel modellieren die Region zur Kulturlandschaft. Dazu tragen auch Burgen, Schlösser, Klöster und Museen bei. tlt

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.09.2020