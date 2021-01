So lebten die Menschen auf dem Land vor dem Jahr 1800

Neuenstein.Dörfer prägen das Leben der Menschen in der Region Hohenlohe-Franken bis heute. Was machte den Lebensraum Dorf in der frühen Neuzeit aus? Wie lebten die Menschen vor 1800 auf dem Dorf? Wie war ihr Leben organisiert? Diesen und weiteren Fragen soll anhand von verschiedenen Dorfordnungen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert nachgegangen werden. Nach einem Impulsreferat steht die gemeinsame Quellenlektüre im Mittelpunkt der Veranstaltung des Hohenlohe Zentralarchivs Neuenstein.

Die Veranstaltung wird aufgrund der aktuellen Pandemie in digitaler Form durchgeführt. Anmeldung und nähere Informationen beim Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein (Telefon 07942/94780-0 oder E-Mail an: hzaneuenstein@la-bw.de). Termin ist am Freitag, 5. Februar, 16 bis 19.20 Uhr, Referent ist Privatdozent Dr. Frank Kleinehagenbrock. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. hzan

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.01.2021