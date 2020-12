So bleibt der Schimmel draußen

Main-Tauber-Kreis.Die Energieagentur und die Verbraucherzentrale geben in der kalten Jahreszeit wichtige Tipps zum richtigen Lüften. Auch wenn es draußen kalt ist und man es zu Hause wohlig warm haben möchte, sollte man im Winter die Fenster regelmäßig öffnen, denn Lüften ist wichtig für ein gesundes Raumklima. Worauf man achten sollte, damit die eigenen vier Wände dabei nicht auskühlen, erklären die Energieberater der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und die Energieagentur Main-Tauber-Kreis.

Drei- bis fünfmal lüften

Wer täglich drei- bis fünfmal durchlüftet, kann sich und sein Heim vor Schimmel schützen. Durch Stoßlüften wird verhindert, dass Wände, Tapeten und Fußböden zu feucht werden. Durch Kochen, Duschen und Baden, aber auch durch die Atemluft entsteht viel Raumfeuchtigkeit. Auch das nächtliche Schwitzen trägt zu einer hohen Luftfeuchtigkeit bei.

Eine relative Luftfeuchtigkeit von über 60 Prozent kann zu Schimmelbildung und damit zu gesundheitlichen Problemen führen. Lüften bringt frische Luft in die Räume hinein und befördert feuchtwarme Luft hinaus. Je mehr Personen im Haushalt leben, desto häufiger sollte gelüftet werden. Die Energieberatung empfiehlt in den Wintermonaten eine Lüftungsdauer von rund fünf Minuten je Lüftungszyklus. Als Faustformel gilt, dass es einmal richtig kalt werden muss im Raum. Die Thermostatventile der Heizungskörper sollten in der Zeit des Lüftens ausgeschaltet werden, um unnötiges Aufheizen zu vermeiden.

Hygrometer kann helfen

Beträgt die relative Luftfeuchte direkt an der Wand 70 bis 80 Prozent, können dort Schimmelpilze wachsen. Die Wand fühlt sich dabei weder feucht an, noch kann man sehen, ob sich Kondenswasser gebildet hat. Dieses sieht man erst, wenn die Luftfeuchtigkeit bei 100 Prozent liegt. Wer befürchtet, dass die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, kann diese regelmäßig mit einem Hygrometer prüfen. Alle Fragen zum Thema Schimmel und Lüften beantworten die Energieberater der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und der Energieagentur Main-Tauber-Kreis. Termine können kostenlos unter Telefon 0800/809 802 400 oder direkt bei der Energieagentur Main-Tauber-Kreis unter Telefon 09341/82-5813 vereinbart werden.

Informationen zum Klimaschutzkonzept für den Main-Tauber-Kreis mit den Leuchtturmprojekten Solardachinitiative, Energieeffizienz und Elektromobilität gibt es unter www.ea-main-tauber-kreis.de. eamt pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.12.2020