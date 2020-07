Sicherheit im Alter durch Druck auf den kleinen Knopf

Main-Tauber-Kreis.Bis ins hohe Alter selbstständig in den eigenen vier Wänden leben und sich dabei sicher fühlen – das wünschen sich viele Menschen. Ein Hausnotruf-Gerät kann dafür ein wichtiger Baustein sein. Im Juni begrüßten die Johanniter in Baden-Württemberg ihre 10 000. Hausnotrufkundin, heißt es in einer Pressemitteilung der Johanniter.

Diese Zahl zeige, dass die Kunden dem Hausnotruf vertrauen. „Es ist uns sehr wichtig, einen qualitativ hochwertigen Dienst anzubieten. Die Sicherheit in den eigenen vier Wänden ist ein wichtiges Stück Lebensqualität“, so Ralf Nafroth, Sachgebietsleiter Hausnotruf im Main-Tauber-Kreis.

„Aus diesem Grund investieren die Johanniter kontinuierlich in neue Technik. Auch zukunftsweisende Technologien wie Sprachsteuerungen, Bewegungssensoren und telemedizinische Unterstützungsleistungen behalten wir im Blick.“

Ganz neu sei der Johanniter-Kombinotruf. Mit diesem Gerät könne in kürzester Zeit Kontakt zur Hausnotrufzentrale hergestellt werden, egal ob in der eigenen Wohnung oder von unterwegs. Ausgebildetes Fachpersonal nehme den Ruf entgegen und setze die vereinbarte Alarmkette in Gang: auf Wunsch werden Nachbarn und Angehörige oder, falls nötig, auch Notarzt und Rettungsdienst verständigt.

Diese Freiheit des Kombinotrufs hat auch die 10 000. Hausnotrufkundin überzeugt, so die Pressemitteilung. „Ich bin noch sehr aktiv und möchte auch weiterhin selbstständig meinen Alltag gestalten und mein Leben ohne Einschränkungen genießen“, sagt Wilhelmine Beckmann.

„Hilfe im Notfall“

Die 84-jährige, aktive Seniorin fühlt sich durch das mobile Hausnotrufgerät nach zwei Notfällen wieder sicher in ihrem Alltag. „Für mich und meine Angehörigen ist es sehr beruhigend, zu wissen, dass Hilfe im Notfall sofort per Knopfdruck verfügbar ist.“, erklärt Wilhelmine Beckmann.

Aktuell kann der Aufbau des Hausnotrufgeräts auch kontaktlos erfolgen: alle relevanten Daten werden telefonisch erfasst und das vorprogrammierte Gerät wird über einen Paketdienst an die vereinbarte Lieferadresse verschickt. Zuhause wird das Gerät nur noch ausgepackt, an die Steckdose angeschlossen und mit einem Knopfdruck in Betrieb genommen.

Der Hausnotruf wird von den Pflegekassen als Hilfsmittel anerkannt. Auch können die Kosten für den Hausnotruf als haushaltsnahe Dienstleistung von der Steuer abgesetzt werden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 06.07.2020