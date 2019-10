Selbsthilfegruppen ein Gesicht geben

Der Paritätische Wohlfahrtsverband geht landesweit neue Wege. Mit Regionalverbünden will er die einzelnen Regionen stärker in den Blick nehmen und Schwerpunkte setzen.

Heilbronn-Franken. Als „Hello und Goodbye“-Veranstaltung war das Treffen am Dienstag in Heilbronn betitelt worden. Es ging darum, die bisherige Leiterin der Regionalgeschäftsstelle, Angelika Czubatinski, aus diesem Amt zu verabschieden, ihre hauptamtliche Nachfolgerin, Katja Knorr, sowie die neue, ehrenamtlich fungierende Regionalverbundssprecherin, Madlen Kesten, in ihre Ämter einzuführen.

Strukturen erweitert

Erst Ende vergangenen Jahres wurde auf Landesebene beschlossen, die Strukturen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in Baden-Württemberg zu erweitern, um die zu Verfügung stehenden Mittel breiter zu verteilen. Im September dann gründete sich der Regionalverbund Heilbronn-Franken, in dem die Landkreise Main-Tauber, Hohenlohe, Schwäbisch Hall und Heilbronn zusammengeschlossen sind.

In der Region Heilbronn-Franken ist der Paritätische Wohlfahrtsverband mit über 100 Organisationen und Einrichtungen in allen Bereichen sozialer Arbeit aktiv. Im Main-Tauber-Kreis gehören die Jugendhilfe Creglingen – deren Geschäftsführer Werner Fritz ist stellvertretender Sprecher des neuen Regionalverbunds – der VDK, die DLRG, zahlreiche Selbsthilfegruppen und andere soziale Vereine und Institutionen dem anerkannten Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege an.

Er biete, so die Vorstandsvorsitzende Baden-Württembergs und Vorsitzende der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände im Land, Ursel Wolfgramm, einen „Support fürs Ehrenamt“. Der Paritätische fördere Engagement, setze sich für tragfähige Beziehungen ein und vertrete konsequent den Standpunkt von der Solidarität und der Gleichwertigkeit aller Menschen, wofür das Gleichheitszeichen im Logo stehe.

Stefan Schneider, Vorsitzender der Liga Heilbronn und Regionalleiter der Caritas Heilbronn-Hohenlohe, zeigte sich sicher, dass der Boden für eine erfolgreiche Kooperation bestellt sei. Gemeinsam werde man nicht müde werden, sich in der Region neuen Herausforderungen zu stellen.

Zielgerichtete Einarbeitung

Madlen Kesten, die hauptamtlich den Psychiatrischen Wohn- und Betreuungsverbund Haus Schönblick in Pfedelbach leitet, und nun ehrenamtliche Sprecherin des Regionalverbunds ist, meinte: „Es gilt jetzt, Kräfte und Ressourcen zu bündeln und zu stärken und soziale Themen aufzugreifen.“ Selbsthilfegruppen ein Gesicht zu geben, habe sich der Regionalverbund als Arbeitsschwerpunkt für das kommende Jahr auf die Fahnen geschrieben.

Katja Knorr würdigte die zielgerichtete Einarbeitung durch ihre hervorragend vernetzte Vorgängerin Angelika Czubatinski, die ihr viele Türen geöffnet habe. Ziel des Paritätischen sei es, für eine plurale Gesellschaft ohne Ausgrenzung anzutreten und die Teilhabe am Leben zu ermöglichen. Gerade in der Selbsthilfe sei die geballte Fachlichkeit in allen Bereichen sozialer Arbeit zu finden. Die vier Kreisverbände hätten sich zum Verbund zusammengeschlossen, um die Präsenz vor Ort zu stärken. „Lassen Sie uns gemeinsam Gesellschaft gestalten“, lautete ihr Credo.

Im Anschluss referierte Ursel Wolfgramm zum Thema „Die Zukunft des Sozialen“. Die immer weiter auseinandergehende Schere zwischen Arm und Reich habe nicht nur monetäre Auswirkungen. „Die Spaltung der Gesellschaft nimmt zu“, stellte sie fest. Deshalb sei es dem Paritätischen Wohlfahrtsverband so wichtig, Teilhabe zu ermöglichen.

Wolfgramm machte vier Megatrends aus, denen sich der Paritätische stellen müsse. Als ersten nannte sie die Digitalisierung. Vor diesem Hintergrund müsse auch der Paritätische seine Strukturen auf den Prüfstand stellen und fragen, ob die derzeitigen Angebote noch zeitgemäß seien oder digitale Nachbarschaftsplattformen aufgebaut werden müssten. Allein im sozialen Bereich, wie der Pflege, wo Empathie eine große Rolle spiele, könne menschliche Zuwendung nicht durch künstliche Intelligenz ersetzt werden.

Als zweites großes Thema nannte sie die Globalisierung, bei der große internationale Investoren Gesundheitseinrichtungen übernähmen, große Player auf dem Wohnungsmarkt seien oder Fachkräfte abwerben. Selbstkritisch merkte sie an, dass auch Deutschland Pflegekräfte aus Ländern wie China, das wegen der Ein-Kind-Politik selbst überproportional altere, abwerbe.

Beim dritten Trend, dem demografischen Wandel, mit dem längere Lebensarbeitszeiten verbunden sind, plädierte sie dafür, über altersgerechte Arbeitsbedingungen nachzudenken.

„Teilen statt haben“

Beim Thema Nachhaltigkeit stellte Ursel Wolfgramm fest: „Teilen statt Haben nimmt zu“, und meinte damit die Tendenz, nicht mehr alles selbst besitzen und ewig behalten zu müssen, sondern einen Bedarf auf Zeit zu stillen. Car-Sharing ist hier ein Stichwort. S

ie plädierte – gerade im sozialen Bereich – kritisch über Organisationsformen nachzudenken und auch Sozialgenossenschaften in den Blick zu nehmen.

Von sozialen Startups, die es im Bereich der Pflege bereits gebe, gelte es zu lernen, sich in diese Richtung zu entwickeln und dennoch ein guter Arbeitgeber zu sein. Ursel Wolfgramm: „Ich glaube, wir haben gerade die Entwicklung vom Ich zum Wir.“

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.10.2019