Schweißtreibender Lauf bei großer Hitze

Gut besucht auch von jungen Leuten war das Schüpfer Weinfest am Wochenende rund um das Wasserschloss, zu dem auch der Umpfertallauf am Samstagabend gehört.

Unterschüpf. Barbed Wire“ schürten am Freitagabend beim Schüpfer Weinfest wieder so richtig ein. Bei Kaiserwetter kamen die Festbesucher und vor allem junge Leute recht zahlreich. Des Weiteren spielten die „Bayernmän“ vor einem großen Publikum am Samstag. Zum sonntägliche Auftakt wird traditionell ein ökumenischer Gottesdienst mit Pfarrer Dr. heiner Kücherer von der evangelischen und und Hedwig Appel von der katholischen Kirche in der Kulturkirche Unterschüpf gefeiert. Die Kirchenchöre von Oberschüpf und Unterschüpf unter der Leitung von Lothar Schaefer begleiteten den Gottesdienst musikalisch.

Zu den Highlights zählte am Abend wieder der Umpfertallauf, der am Marktplatz startete. Die Vorstandsriege der Triathlon-Abteilung um Christian Gabriel, Andreas Meder, Gabi Mehlhaus und Marcel König hatten gemeinsam mit ihren Helferinnen und Helfern alles perfekt vorbereitet. Die Bestplatzierten bekamen tolle Preise. Auch die Läufer quer durch alle Altersklassen erhielten je ein Weinpräsent. Nahezu 200 Teilnehmer nahmen an diesem heißen Spektakel statt und kamen schweißtriefend aber sichtlich glücklich am Ziel wieder an.

Streckenrekord

Im Festzelt fand die Siegerehrung durch den Vorstand der Triathlon-Abteilung, der zweiten Vorsitzenden des TSV Gabi Mehlhaus, der Schüpfer Weinkönigin Leoni Roth und Bürgermeister Christian Kremer statt. Den Streckenrekord beim Fünfkilometerlauf der Hobbyläufer Männer und somit den ersten Platz erzielte mit 17,06 Minuten Manuel Scheurer, gefolgt von Tobias Bissinger (17,40) und Martin Müller (18,51). Bei den Frauen waren es: Georgia Pellegrini (27,26 Minuten), Nicole Utz (28,04) und Andrea Brenner (28,59). Im Zehnkilometer-Staffellauf der Männer errangen Karl-Walter Scholl und Benjamin Kost den ersten, gefolgt von Patrick Leifeling und Thomas Schäfer. Auf Rang drei kamen Bernd Braun und Ann-Kathrin Döring.

Im Hauptlauf hatten die Nase vorn bei den Männern: Thomas Tietz (35,23 Minuten), Tobias Feyrer (36,49) und Stefan Handwerk mit (37,02). Bei den Damen im Hauptlauf Katharina Purk (43,36), Kim Linsenmayer (44,45), Stefanie Kölpin (49,16) kam auf Platz drei. Des Weiteren ist bei den Bambinis der Umpfertallauf sehr beliebt, so dass wieder 36 Kinder daran teilnahmen

Paul Treu lässt es sich wie immer nicht nehmen als ältester Teilnehmer aktiv dabei zu sein. Christian Gabriel bedankte sich bei allen Sponsoren, beim Weinfestgremium und den vielen Helferinnen und Helfern für ihre Mithilfe, dass der neunte Umpfertallauf so reibungslos über die Bühne ging. Nach dem erfolgreichen Sonntag geht es heute weiter mit dem Kindernachmittag und dem Büttenlauf ab 19 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.08.2019