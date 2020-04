Schutz wichtiger denn je

Main-Tauber-Kreis.Wer im Main-Tauber-Kreis auf dem Bau oder in der Landwirtschaft arbeitet, hat ein besonders hohes Risiko, im Job einen Unfall zu haben oder krank zu werden. Darauf weist die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) zum Internationalen „Workers’ Memorial Day“ am Dienstag, 28. April, hin. Sie ruft Beschäftigte im Kreis zu einer Gedenkminute auf. „Ob im Home-Office oder auf der Baustelle: Um 12 Uhr sollte am Dienstag jeder kurz der Menschen gedenken, die im Job tödlich verunglückt oder berufsunfähig geworden sind“, so die Gewerkschaft.

Gerade in Corona-Zeiten sei der richtige Arbeitsschutz wichtiger denn je. In Branchen wie der Gebäudereinigung und der Bauwirtschaft dürfe Schnelligkeit nicht vor Sicherheit gehen, mahnt die Gewerkschaft. Allein im Baugewerbe kam es 2019 zu rund 9100 Arbeitsunfällen in Baden-Württemberg.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.04.2020