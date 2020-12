„Schüssel ausschlecken muss sein“

Kinder lieben Plätzchen. Damit Eltern die Weihnachtsbäckerei mit dem Nachwuchs entspannt erleben können, gibt AOK-Ernährungsberaterin Ute Derleder Tipps für einfache und gesunde Rezepte.

Main-Tauber-Kreis. Die aktuellen Corona-Bestimmungen verhindern es, dass sich mehrere Kinder zum Spielen treffen. Auch der Besuch von Weihnachtsmärkten ist nicht möglich. Familien sind auf sich allein gestellt. Dies kann auch Chancen bieten. Das gemeinsame Tun und Erleben steht wieder mehr im Fokus. Hier kommt der Weihnachtsbäckerei besondere Bedeutung zu.

Aktiv beteiligt

„Kinder lieben es, aktiv beteiligt zu sein. Sie wollen nicht nur zusehen, sondern auch mitmischen, abwiegen, ausrollen, ausstechen,“ weiß AOK-Ernährungsfachkraft Ute Derleder aus Tauberbischofsheim. Die Diplom-Ökotrophologin verrät, wie das Back-Event in der heimischen Küche zum Erfolg wird.

Bevor die adventliche Backstube eröffnet wird, braucht es eine clevere Vorbereitung. „Denn Kinder wollen sofort loslegen“, so Derleder. Wer jetzt erst alle Sachen zusammensucht, sorgt schon für die erste Enttäuschung.

Daher sollten alle Zutaten bereits auf der Arbeitsfläche bereitstehen und verschlossene Packungen geöffnet sein. Wenn dabei gleich etwas daneben geht – alles halb so schlimm. Die Mini-Bäcker stecken idealerweise in einer coolen Schürze. „Damit gefallen sie sich besonders gut“, sagt Ute Derleder.

Wichtig ist außerdem eine kindgerechte Arbeitshöhe: Entweder einen stabilen Fußhocker zum Draufstehen oder einen kleinen Tisch bereitstellen, damit die Kids besser an die Arbeitsfläche kommen. Wenn dann noch im Hintergrund die passende Musik läuft und ein Kinderpunsch als Getränk bereit steht, kann das Backfest losgehen.

Einfache Rezepte

Ute Derleder: „Gut geeignet sind einfache Rezepte wie „Ausstecherle“, Kipferl oder Kugeln. Man sollte sich im Vorfeld auf zwei Sorten einigen, damit es nicht in Stress ausartet. Außerdem lässt die Ausdauer bei Kindern sehr schnell nach.“

Wer einen entspannten Backnachmittag erleben will, kann die Teige vorbereiten: „Das spart Zeit“, weiß die Expertin. Kinder wollen lieber Ausrollen, Ausstechen und die Plätzchen mit Streuseln verzieren, als Abwiegen und Kneten. Ältere Mädchen und Jungen können dagegen schon selbstständiger arbeiten und unter Anleitung der Eltern die Teige herstellen.

Zum Ausrollen der Teige empfiehlt sich, Kinderwellhölzer oder kleine Flaschen zu verwenden. Eine Backunterlage oder ein Backbrett verhindert das Ankleben des Teigs an der Arbeitsfläche. Die Ausstechförmchen immer wieder in Mehl oder Puderzucker tauchen, damit der Teig nicht hängen bleibt. Zum Bepinseln der Plätzchen mit Eigelb wird dieses in einer kleinen Schüssel mit etwas Milch verrührt. Für das Verzieren die Zutaten wie Rosinen, Nüsse, Mandeln oder bunte Streusel am besten in kleine Schüsseln füllen, damit die Kinder sich daran bedienen können.

Eine wichtige Frage beim Backen lautet: Darf das Kind vom Teig naschen? „Natürlich, das gehört dazu“, findet Derleder. „Schüssel ausschlecken muss sein. Das macht doch die Freude am Backen aus.“ Es ist für alle Beteiligten ein Höhepunkt, wenn die ersten Plätzchen noch ofenfrisch gemeinsam gekostet werden.

Allerdings warnt die Expertin vor einem Back-Marathon: „Nicht mehr als eins, höchstens aber zwei Rezepte, sollten verwirklicht werden. Sind es mehr, wird es nicht mehr lustig.“ Wichtig sei auch, dass das Kind die Rezepte mit aussucht. Überhaupt: „Eltern sollten genug Zeit für das gemeinsame Backen mit Kindern einplanen. Mit Zeitdruck gelingt das nicht. Wer nur eine halbe Stunde Zeit hat, braucht gar nicht erst anfangen.“

Egal was aus den verschiedenen Zutaten entsteht – Freude macht es allemal, wenn Groß und Klein zusammen in der Küche stehen und werkeln. „Und so mancher von uns Großen erinnert sich dann wieder an seine eigene Kindheit als Weihnachtsbäcker,“ sagt Ute Derleder und fügt an: „Da man in diesem Jahr durch die Pandemie-Einschränkungen das Weihnachtsfest nur in kleinem Kreis feiern darf, ist es zusätzlich eine schöne Idee, Verwandten oder Freunden ein paar selbstgebackene Grüße zu schicken.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.12.2020