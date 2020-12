Schottergärten sind seit August verboten

Sie haben sich in den vergangenen Jahren in vielen Einfamilienwohngegenden etabliert: mit Steinen belegte Flächen, Schottergärten genannt. In Baden-Württemberg sind sie seit August verboten.

Main-Tauber-Kreis. „Es ist darauf hinzuwirken, dass Gartenanlagen insektenfreundlich gestaltet werden und Gartenflächen vorwiegend begrünt werden. Schotterungen zur Gestaltung von privaten Gärten

...