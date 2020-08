Schnappschüsse mit anderen teilen

Main-Tauber-Kreis.Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz legt anlässlich des Digitalen Tags des Offenen Denkmals einen Fotowettbewerb auf. Die Stiftung ruft dazu auf, „Denkmal-Schnappschüsse“ mit ihr zu teilen.

Ob bei einem entspannten Spaziergang oder den alltäglichen Erledigungen – überall begegnen dem aufmerksamen Auge des Fotofreundes historische Bauwerke und Grünanlagen, die die Umgebung prägen: Fachwerkhäuser, die repräsentative Gründerzeitvilla, die alte Holzscheune am Dorfrand oder am Ende doch der monumentale Kirchenbau. Das sind die faszinierenden Gebäude in der Nachbarschaft.

Nun heißt es nur noch Smartphone oder Kamera zücken, das gewinnende Objekt ablichten, den Denkmal-Schnappschuss unter www.tag-des-offenen-denkmals.de hochladen, das Onlineformular ausfüllen und ein paar Sätze dazu schreiben, warum gerade dieses Bauwerk begeistert. Denkmalschnappschüsse können auch bei Instagram mit den Hashtags #tagdesoffenendenkmals und #denkmalschnappschuss geteilt werden.

Einsendeschluss ist am Sonntag, 13. September, dem Digitalen Tag des offenen Denkmals. Unter den Mitmachern wählt eine Jury der Deutschen Stiftung Denkmalschutz die fünf eindrucksvollsten Denkmal-Schnappschüsse aus und veröffentlicht die Fotos mit den persönlichen Eindrücken in der November-Ausgabe des Magazins „Monumente“. Details zur Bildqualität, Teilnahmebedingungen und Bildrechten sind unter unter www.tag-des-offenen-denkmals.de zu finden.

Im Main-Tauber-Kreis gibt Susanne Hopf Auskunft: E-Mail: susanne.hopf@main-tauber-kreis.de unter Telefon 0 93 41/82 57 39. lra

