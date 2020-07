Main-Tauber-Kreis.Zwischen Rothenburg ob der Tauber und Freudenberg am Main findet der interessierte Gast immerhin elf Schlösser, acht Burgen und mehr als 40 Museen. Hinzu kommen einladende Gotteshäuser, Brückenheilige, Heiligenfiguren und eine atemberaubende Kulturlandschaft. Von Schloss zu Schloss kann eine wunderbare Kulturreise geplant werden.

Die Kulturreise kann mit dem Pkw, dem Fahrrad oder auch im Rahmen von Wanderungen gestaltet werden. Möglich ist aber auch, Bus und Bahn zu nutzen. Beispielsweise besteht am Wochenende samstags und sonntags die Möglichkeit, zwischen Weikersheim und Creglingen den Radbus nach Rothenburg ob der Tauber in Anspruch zu nehmen. Ansonsten begleiten die Tauber- und die Maintalbahn von Niederstetten bis nach Freudenberg am Main diese Kulturreise. „Wenn sich Interessierte vorab etwas informieren, lässt sich leicht ein attraktives Schlösser-Hopping gestalten“, sagt Geschäftsführer Jochen Müssig vom „Lieblichen Taubertal“.

Entlang der Hauptachse können mehrere Schlösser besucht werden:In Rothenburg ob der Tauber als Ausgangsort ist das Toppler-Schlösschen zu erwähnen, ein spätmittelalterlicher Wohnturm, welcher von Bürgermeister Heinrich Toppler 1388 als Sommerhaus errichtet wurde

Mitten in Creglingen findet sich das Romschlössle, verbunden mit dem ehemaligen herrschaftlichen Garten, in dem heute überwiegend Rosensorten wachsen. Führungen sind auf Anfrage möglich.

Ein Highlight ist das Schloss Weikersheim mit dem beeindruckenden Rittersaal und einem herrlichen Schlosspark im Versailles-Stil.

Das Residenzschloss Mergentheim war 300 Jahre Stammsitz der Hoch- und Deutschmeister des Deutschen Ritterordens. Es beherbergt das Deutschordensmuseum mit Mörikekabinett, ein Puppenstubenmuseum sowie das stadtgeschichtliche Museum.

Im Kurmainzischen Schloss in Tauberbischofsheim befindet sich das Tauberfränkische Landschaftsmuseum. Zum baulichen Ensemble gehört auch der Türmersturm, das Wahrzeichen der Stadt Tauberbischofsheim.

Aus dem 18. Jahrhundert stammt das Schlösschen mit Schlosspark im Hofgarten Wertheim. Es beherbergt drei herausragende Kunstsammlungen: „Gemälde und Aquarelle der Berliner Secession“, „Maler des 19. Jahrhunderts aus dem Rhein-Main-Neckar-Raum“ und „Porcelaine de Paris“

Auch in den Seitentälern können einige Schlösser besucht werden: das Schloss Waldmannshofen, Schloss Haltenbergstetten hoch über Niederstetten. Das Wasserschloss in Unterschüpf, das ehemalige Bettendorfsche Schloss in Ahorn oder das Schloss in Külsheim. tlt

