Main-Tauber-Kreis.Rund um den Grünkern geht es im Kochkurs „Schlemmereien aus dem Taubertal – Grünkern“, der am Dienstag, 16. Juni, von 17 bis 20 Uhr stattfindet. Der aromatische Grünkern ist kulinarisch sehr vielfältig verwendbar. Das kraftvolle Korn ergibt nicht nur zarte Klößchen, leckere Suppen, würzige Bratlinge, deftige Salate und aromatische Aufstriche, sondern auch verführerische Desserts und Kuchen. Aufgrund der hohen Nachfrage im vergangenen Jahr wird der Kurs erneut angeboten.

„Regionale Spezialitäten aus dem Taubertal“ lautet das Thema am Freitag, 26. Juni, von 17 bis 20 Uhr. An der Romantischen Straße gelegen, hat das Taubertal kulinarisch einiges zu bieten. Ob Grünkern und Dinkel, Forellen oder Spargel – in diesem Workshop lernen die Teilnehmer, wie diese regionalen Köstlichkeiten zu leckeren Schlemmereien zubereitet werden können. Ein Kostenbeitrag für Die Kosten für Lebensmittel belaufen sich auf 15 Euro pro Person.

Die Workshops finden in der Kochwerkstatt des Landwirtschaftsamts, Wachbacher Straße 52, in Bad Mergentheim, statt. Eine Anmeldung ist erforderlich und wird unter der Telefonnummer 07931/4827-6307 oder per E-Mail an veranstaltung.lwa@main-tauber-kreis.de (Workshop-Titel im Betreff angeben) entgegen genommen. Ein Kostenbeitrag für die Lebensmittel wird erhoben. lra

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.01.2020