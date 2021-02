Schlafender Autofahrer unter Drogen

Marktheidenfeld.Deutlich unter dem Einfluss von Drogen stand am Dienstagmorgen ein 39-jähriger Autofahrer in Marktheidenfeld. Gegen 7:40 Uhr fand eine Polizeistreife den Mann schlafend in seinem Auto „Am Sportzentrum“/Am Maradies vor. Im Fahrzeug wurden vier Joints sowie eine leere Packung einer Kräutermischung aufgefunden. Nachdem der Mann deutlich unter dem Einfluss diverser konsumierter Substanzen stand, wurde eine Weiterfahrt unterbunden und der Fahrzeugschlüssel für 24 Stunden sichergestellt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.02.2021