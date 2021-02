Saisonkräfte richtig einsetzen

Main-Tauber-Kreis.Die Beschäftigung von Fremdarbeitskräften auf landwirtschaftlichen Betrieben mit Direktvermarktung ist Inhalt des Online-Vortrags „Beschäftigung von Arbeitskräften – was müssen Sie aus rechtlicher Sicht beachten!“, den das Landwirtschaftsamt des Main-Tauber-Kreises gemeinsam mit den Landwirtschaftsämtern der Kreise Hohenlohe, Schwäbisch Hall und Rems-Murr am Mittwoch, 10. März, von 14 bis etwa 16 Uhr anbietet.

Nicht mehr wegzudenken

In direktvermarktenden Betrieben sind Saison- und Fremdarbeitskräfte mittlerweile nicht mehr wegzudenken.

Wer sie beschäftigt, muss dabei aber zahlreiche arbeits-, sozial- sowie steuerrechtliche Regelungen beachten.

Referentin ist Rechtsanwältin Nicole Spieß. Sie ist als Geschäftsführerin des Gesamtverbandes der deutschen Land- und forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände und Leiterin des Referats Sozialpolitik beim Deutschen Bauernverband dort ständig mit diesen Regelungen konfrontiert.

Im Anschluss an den Vortrag wird sie auf Fragen der Teilnehmenden eingehen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Teilnahme-Link wird verschickt

Eine Anmeldung ist bis Freitag, 5. März, erforderlich und wird per E-Mail an LWA-Veranstaltung@Main-Tauber-Kreis.de oder unter Telefon 07931/4827-6307 beim Landwirtschaftsamt Main-Tauber-Kreis entgegengenommen. In der E-Mail-Betreffzeile ist der Hinweis „Direktvermarktung 10.3“ anzugeben.

Damit der Einladungslink für das digitale Angebot versendet werden kann, ist bei der Anmeldung die E-Mail-Adresse anzugeben. lra

