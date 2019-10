Rund um die Beikost bei Babys

Main-Tauber-Kreis.Das Landwirtschaftsamt bietet am Mittwoch, 23. Oktober, von 9.30 bis etwa 11.30 Uhr in Bad Mergentheim den Vortrag „Eins, zwei – Brei!“ zur Einführung von Beikost bei Babys an. In den ersten vier bis sechs Lebensmonaten ist Muttermilch bzw. Säuglingsnahrung die beste Mahlzeit für den Säugling. Danach reichen der Energie- und Nährstoffgehalt nicht mehr aus; die Milchmahlzeiten müssen durch Beikost ergänzt und schrittweise ersetzt werden. Beim Kurs lernen die Teilnehmer den Ernährungsplan für das erste Lebensjahr kennen. Sie erhalten damit eine Orientierungshilfe. Der Vortrag wird über die Landesinitiative Bewusste Kinderernährung (BeKi) des Ministeriums für Ländlichen Raum finanziert und ist kostenfrei. Gehalten wird er von Anke Marseille in der Kochwerkstatt, Wachbacher Straße 52, Bad Mergentheim. Gerne dürfen die Kleinsten mitgebracht werden. Dies sollte bei der Anmeldung mit angegeben werden. Eine Anmeldung bis drei Tage vor dem jeweiligen Termin ist erforderlich und wird unter Telefon 07931/48276307 oder per Mail an veranstaltung.lwa@main-tauber-kreis.de entgegengenommen. lra

