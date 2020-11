Richtige Ernährung für Kids

Main-Tauber-Kreis.Praktische Ernährungsbildung mit allen Sinnen ist Inhalt der Online-Erzieherfortbildung „Ich kann kochen!“, die das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis in Koope-ration mit der Sarah-Wiener-Stiftung am Donnerstag, 19., und Donnerstag, 26. November, jeweils von 14.30 bis 16 Uhr anbietet.

In einer Mischung aus Online-Vorträgen und interaktiven Selbstlernmodulen erhalten die Erzieherinnen und Erzieher relevantes Fachwissen sowie Praxisanregungen. Zwischen den beiden Fortbildungstagen sind (Haus-)Aufgaben für insgesamt fünf Stunden bei freier Zeiteinteilung zu bearbeiten.

Es wird auch in der digitalen Fortbildung gekocht, verköstigt und genossen.

Durch den erfolgreichen Abschluss der Einsteigerfortbildung qualifizieren sich die Teilnehmenden zu Genussbotschafterinnen und Genussbotschaftern. Nach einigen Monaten Praxiserfahrung können sie an einer „Ich kann kochen!“-Aufbaufortbildung teilnehmen.

Die Teilnahme an der Fortbildung können sich die Fachkräfte auf dem Weg zum BeKi-Zertifikat für Kindertagesstätten bzw. für die Re-zertifizierung anrechnen lassen. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 5. November, erforderlich unter https://ichkannkochen.de/anmelden-mitmachen. Bei Fragen steht das Landwirt-schaftsamt unter der Telefonnummer 07931/4827-6304 oder per E-Mail an mar-git.balbach@main-tauber-kreis.de zur Verfügung.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.11.2020