Die Darstellung eines MVZ als „Schreckgespenst“ verhindert die objektive Beurteilung der Situation: Ich kenne derzeit lokal keinen hausärztlichen Kollegen im „rentenfähigen“ Alter, der über eine gesicherte Nachfolge berichten würde.

Ein MVZ kann eine Lösung sein, da sie der Forderung der Nachwuchsärzte nach Teilzeittätigkeit Rechnung trägt. Wir als große hausärztliche Gemeinschaftspraxis arbeiten schon seit Jahren nach dem Stil eines MVZ. Anders könnten wir auch das hohe Niveau der medizinischen Versorgung und die Abdeckung notwendiger Hausbesuche in mittlerweile acht betreuten Pflegeheimen und bei etlichen zu Hause versorgten Patienten überhaupt nicht aufrechterhalten.

Bislang hat sich die Gesundheitsholding beim Thema „MVZ“ stets fair den Niedergelassenen gegenüber verhalten: Mehrfach wurden Übernahmeoptionen von vakanten Sitzen zurückgezogen als sich doch ein Facharzt fand, der der Praxis neues Leben einhauchen wollte. Fehl am Platz sind hier also Vergleiche mit Playern wie Sana, Rhön, Helios und Co.

„Zunächst einmal sollte (. . .)der Fokus auf die Ärztegewinnung gelegt werden“, so der Igersheimer Bürgermeister im Kreistag. Hier hat sich der Kreis bislang aber nicht über Wehgeschrei hinausbewegt.

Optionen gäbe es indes: der Hausärzteverband BW bietet seit einigen Jahren mit der Initiative „LandArztLebenLieben“ breite Unterstützung für großangelegte An-Werbeveranstaltungen zur Gewinnung von ärztlichem Nachwuchs.

Hier hatte heuer der Hohenlohekreis die Nase vorn und stemmte die Veranstaltung erfolgreich zusammen mit ärztlichen Kollegen. Reden ist Silber – Tun ist Gold!

