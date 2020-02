„Rattersche“ hat Pakt mit Petrus

Tauberrettersheim.Es kann fast nicht anders sein: „Rattersche“ hat einen Pakt mit Petrus. Frühlingstemperaturen und leicht bedeckter Himmel sorgten mit dafür, dass sowohl die Teilnehmerzahlen an Gruppen (27) und Personen (knapp 700), als auch der letztjährige Besucherrekord gebrochen wurden. Mit großem Tamtam, Musik und Radau, Qualm, Bonbons, Popcorn, Getränken und begeisterten Helau-Rufen zogen zum 14. Mal ausgefallene Motivwagen von örtlichen und auswärtigen Vereinen sowie Fußgruppen in fantasievollen Kostümen an einem fröhlichen und teilweise ebenfalls kostümierten Narrenvolk vorbei.

Anliegen wie „Fachkräftemangel“ „Seniorenheime“, „schließende Krankenhäuser“ oder „Der erste mobile Weihnachtsmarkt“ bekamen viel Beifall bei ihrem Zug durch die winkeligen Gassen des Häckerortes. Mit die auffälligste Gruppe waren der Motorradclub „Argoriders“, die mit ihrem Oldtimermotorrad viel Lärm und Qualm machten. Auch die Stadt Creglingen mit Bürgermeister Hehn am Steuerrad war dabei. Umzugskoordinator Dirk Kleinschroth war am Ende die Freude ins Gesicht geschrieben, schließlich war alles wieder so gelaufen wie es sollte. Gemeinsam habe man es erneut bewältigt und er sparte nicht mit Lob für die Bediensteten der Verwaltungsgemeinschaft. Sicher freut er sich mindestens genauso wie die begeisterten Zuschauer auf den Umzug Nummer fünfzehn. brun

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.02.2020