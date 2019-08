Rat einholen und manchmal auch befolgen

Aus seinem Amt verabschiedet wurde im Anschluss an die konstituierende Sitzung des Kreistags der Erste Landesbeamte Dr. Ulrich Derpa, als sein Nachfolger eingeführt Christoph Schauder.

Main-Tauber-Kreis. Franck Ribéry, langjähriger Stürmer beim FC Bayern München, sollte den Abschied vom 1. Landesbeamten Dr. Ulrich Derpa im Bernhardsaal von Kloster Bronnbach begleiten. Nicht nur, weil er fast so lange beim deutschen Rekordmeister gespielt hat, wie Derpa beim Landratsamt des Main-Tauber-Kreises seinen Dienst tat, sondern auch, weil er selbst und Landrat Reinhard Frank den Fußballer in den Blick rückten.

Zuverlässiger Jurist

„Unser Erster Landesbeamter hat nicht mit vergoldeten Steaks posiert, und er ist und war auch kein impulsiver Flügelflitzer und Hitzkopf“, so Frank. Vielmehr beschrieb er ihn als gewissenhaften, zuverlässigen Juristen, der seine Führungsaufgabe über elf Jahre hinweg kompetent ausgeführt hat. Der Landrat erinnerte an die vielen unterschiedlichen Funktionen, in denen Derpa Verantwortung trug: für das Umweltschutzamt, für das Rechts- und Ordnungsamt, als Justiziar, für die Fragen der Windenergie im Zuge der Energiewende, für das Feuerwehr- und Katastrophenschutzwesen sowie als Leiter der Task-Force auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle.

„Unter Ihrer Regie konnten in Zusammenarbeit mit den beteiligten Dezernaten und Ämtern die hohen, nicht immer einfachen Anforderungen zielgerichtet und zeitnah abgearbeitet werden“, so der Landrat. Er bescheinigte Ulrich Derpa ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Leistungsbereitschaft sowie einen sehr großen juristischen Sach- und Fachverstand. Für seine künftige Aufgabe beim Verwaltungsgericht in Würzburg wünschte er ihm Freude und Erfolg.

Seinen Nachfolger Christoph Schauder, begrüßte Frank herzlich und bot ihm eine konstruktive Zusammenarbeit an. Innenminister Thomas Strobl hatte Schauder optimale Voraussetzungen für diese Aufgabe bescheinigt. Schauder, ebenfalls Jurist mit vielfältigen Verwaltungserfahrungen, tritt ab 1. August in die Fußstapfen von Ulrich Derpa.

Der scheidende Erste Landesbeamte eröffnete seine Rede mit „Things have changed“, dem grandiosen Song von Bob Dylan, mit dem der sein Konzert in Würzburg im April eröffnet hatte. Derpa ging auf die mannigfachen Veränderungen während seiner Dienstzeit ein und erweiterte die vom Landrat zuvor beschriebenen Zuständigkeiten um weitere: Landwirtschaft, Forst, Flurneuordnung und Vermessung, Straßenverkehr, Kloster Bronnbach und wiederholt das Veterinärwesen. Er erinnerte an Sternstunden, wie die Stallwächterparty der Region Heilbronn-Franken mit Innenminister Rech und dem Kreistag in Berlin, Fahrten mit Bürgermeistern nach Brüssel oder mit dem Kreistag in die Partnerlandkreise.

Er dankte all jenen, mit denen ihn eine gute Zusammenarbeit verbinde und die zu seiner Verabschiedung gekommen seien: Den Kreistagsmitgliedern, leitenden Führungskräften und engeren Mitarbeitern, dem Naturschutzbeauftragten, dem Kreisbrandmeister, Vertretern des Bereichsausschusses für den Rettungsdienst, der Notfallseelsorge und Beteiligungsverwaltungen, seinem Vorgänger Jörg Hasenbusch und seiner beruflichen Weggefährtin Nathalie Münz, mit der er einst im Landratsamt des Main-Tauber-Kreises angetreten war. Über die gute Zusammenarbeit in den Gremien, mit den Kollegen und Mitarbeitern freue er sich.

Wünsche, so Dr. Ulrich Derpa, habe er nicht viele. Doch den einen unterstrich er vielsagend: „Ich wünsche mir weiterhin Anerkennung und Wertschätzung für die kommunale und staatliche Verwaltung, die weiterhin eine Berechtigung haben und ohne die eine Organisation nicht funktioniert, in einer sich wandelnden, zunehmend digitalisierten Welt, klug und mit Verstand mitgenommen und überführt werden.“ Er plädierte, den Sachverstand, der im Hause Landratsamt vorhanden sei, zu nutzen, Rat einzuholen und diesen manchmal auch zu befolgen.

Abschließend kam Derpa dann doch noch auf eben jenen zuvor vom Landrat genannten Franck Ribéry zu sprechen, der natürlich einige Unterschiede zu ihm aufweise und hinlänglich besser Fußball spiele. Einige Anleihen konnte er allerdings ausmachen. So habe er eine frankophile Ader und kenne viele Landstriche Frankreichs, so auch Nordfrankreich, wo die Sch’tis beheimatet sind, zu denen Ribéry gehöre.

Abschied mit Wehmut

Wie dem großen Fußballer der Weggang von Bayern München schwergefallen sei, gehe auch er mit Wehmut. Nur eben mit dem Unterschied, dass er nicht so viele Follower wie dieser habe, aber seiner Einschätzung nach ein paar treue Fans beim Landratsamt.

Seinem Nachfolger Christoph Schauder wünschte er eine glückliche Hand und viel Erfolg, bevor das Saxofonduo „Swing Two“, Frank Mittnacht und Peter Lesch, wieder aufspielten.

