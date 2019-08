Radel- und Skater-Spaß auf 50 Kilometer Strecke

„Freie Fahrt für Radfahrer und Inliner“ heißt es wieder bei der 20. Auflage des Autofreien Sonntags – diesmal am 4. August von 10 bis 18 Uhr zwischen Tauberbischofsheim und Freudenberg.

Main-tauber-kreis. Es ist ein überaus beliebtes Großereignis, das mittlerweile im Sommer seinen festen Platz im Veranstaltungskalender der Touristikgemeinschaft „Liebliches Taubertal“ hat. Und es lockt die Massen aus nah und fern an.

„Ich hoffe, dass das Wetter mitspielt, und rund 20 000 Menschen zum Autofreien Sonntag am 4. August kommen“, sagte der Geschäftsführer der Touristikgemeinschaft „Liebliches Taubertal, Jochen Müssig, bei der Pressekonferenz im Gamburger Dorfgemeinschaftshaus. „Die Veranstaltung ist ein hervorragender und spezieller Botschafter für unsere Tourismusregion.“ Zwar habe man auch schon mal 30 000 Radler und Inliner gezählt, aber das sei ein einmaliger Spitzenwert gewesen. Aber auch die durchschnittlichen Teilnehmerzahlen zwischen 10 000 und 20 000 Menschen verdeutlichen die Beliebtheit des Autofreien Sonntags“, so Müssig. Schließlich gebe es das nicht überall. „Motorfreie Strecken sind schon etwas Besonderes. Das zeigt sich auch darin, dass wir nicht nur Besucher aus der näheren Umgebung, sondern auch aus Stuttgart, Frankfurt und Würzburg haben.“

Verkehrsminister Hermann dabei

„Wir werden unter dem Motto ,Fröhlichkeit für Radfahrer und Skater’ nicht nur eine 50 Kilometer lange Strecke, auf der der Freizeitspaß motorfrei genossen werden kann, sondern auch eine 50 Kilometer lange Partymeile mit zahlreichen Attraktionen haben“, freut sich Jochen Müssig auf die Veranstaltung. Der offizielle Startschuss fällt um 10 Uhr in Tauberbischofsheim bei Möbel Schott mit der Promi-Radtour. Und wie es sich für die Feier eines runden Geburtstags gehört, wird auch ein prominenter Gast dabei sein. „Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann hat sein Kommen angekündigt“, freut sich Jochen Müssig. Ziel der Tour ist Bronnbach.

„Bronnbach ist der zentrale Veranstaltungsort, an dem auch die Unterhaltungsstunde mit mehreren Gesprächsrunden und Rahmenprogramm stattfinden wird“, führte der Geschäftsführer aus. „Und wir sind froh, dass wir als Moderatorin Ros-witha Düll vom SWR gewinnen konnten, die auch schon bei der ersten Auflage dabei war.“ Bei der Gesprächsrunde Politik wird natürlich auch Minister Hermann mit von der Partie sein. Als Schmankerl gibt es in Bronnbach eine Präsentation historischer Fahrräder durch das Deutsche Fahrradmuseum.

Aber nicht nur in Bronnbach wird den Radlern und Skatern etwas geboten, freut sich Jochen Müssig: „Es ist schön, dass entlang der Strecke zahlreiche Vereine und Privatpersonen mitmachen und die Radler und Skater nahezu in jedem Ort eine Erfrischung bekommen und ihren Akku aufladen können.“

Aber nicht nur für das leibliche Wohl ist entlang der Strecke gesorgt. Es gibt auch zahlreiche kulturelle und Service-Angebote.

In Werbach kann man sich über Antriebssysteme bei E-Bikes und Pedelecs informieren. In Niklashausen sind das Pfeiferhannes-Museum und der „Kleine Dom des Taubertals“ für Führungen geöffnet. In Gamburg informiert die Verkehrswacht über das Thema „Toter Winkel“. Außerdem ist das Buscher-Museum zu besichtigen. In Bronnbach können Klosteranlage und Kirche in Augenschein genommen werden. In Waldenhausen steht den Radlern und Skatern die Wehr- und Radfahrkirche offen. In Freudenberg sind als Aktionen Boule, Kneippbecken sowie Riesenschach- und Damespiel geplant. Zudem besteht hier die Möglichkeit, mit dem Schiff nach Miltenberg zu fahren oder an einer kostenlosen Führung „Entlang der Mainpromenade“ teilzunehmen.

An Gottesdiensten können die Radler und Skater um 10.30 Uhr in Werbach, Niklashausen und Bronnbach sowie um 10.15 Uhr in Wertheim teilnehmen.

Pannendienste gibt es in Werbach am Stand der Firma Ansmann, in Wertheim am Stand der Firma Bike & Sports sowie in Freudenberg am Stand der Firma Radlereck. Sollte sich jemand verletzen, kann er sich bei kleineren Wehwehchen an die rund 100 Helfer des Technischen Hilfswerks, der DRK-Gruppen sowie des Katastrophenschutzes wenden. Zur Behandlung größerer Verletzungen stehen Krankentransportwagen in Boxtal, Bronnbach, Gamburg und Hochhausen bereit. Sanitätsdienste sind in Wertheim, Reicholzheim und Tauberbischofsheim eingerichtet.

Am runden Geburtstag des Autofreien Sonntags können die Gäste auch etwas gewinnen. Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ veranstaltet ein Gewinnspiel. Jeder, der sich einen Stempel am Stadtstrand des Winzerhofs Wille in Tauberbischofsheim und einen am Stand der Firma Radlereck in Freudenberg geben lässt, nimmt an der Verlosung teil. Die Teilnehmerkarte ist an den Stempelstellen erhältlich. Sie muss vollständig abgestempelt an einer der beiden Stempelstellen abgegeben werden. Zu gewinnen sind zwei Karten für die Dampfzugsonderfahrt 2020, zwei Karten für den kulinarischen Spaziergang 2020 sowie drei Baden-Württemberg-Tickets für fünf Personen. Daneben gibt es einen Gruppenwettbewerb. Die teilnehmerstärksten Gruppen erhalten einen Getränkegutschein über zehn Kästen aus dem Sortiment der Distelhäuser Brauerei (erster Preis), fünf Kästen (zweiter Preis) oder drei Kästen (dritter Preis).

Sonderzüge bim Einsatz

Auf der Strecke Lauda – Tauberbischofsheim – Wertheim – Freudenberg – Miltenberg gibt es ganztags ein erweitertes Zugangebot. Die Fahrpläne hängen an den Bahnhöfen aus. Hilfskräfte sind als Ladeschaffner und Fahrkartenverkäufer im Einsatz. Für die Fahrräder werden Banderolen mit den Zielbahnhöfen zur besseren Zuordnung zur Verfügung gestellt, damit das Ausladen zügiger vonstattengehen kann.

„Bei aller Feierlaune sollte nicht vergessen werden, dass die Straßenverkehrsordnung gilt“, sagte Müssig abschließend. „Und vor allem beim Anhalten sollte man schauen, was von hinten kommt.“

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.08.2019