Qualität von Routen wurde gesteigert

Main-Tauber-Kreis.Der Rundwanderweg LTM6 „Bildstockwanderweg 1“ auf Gemarkung Assamstadt hat das Qualitätssiegel „Wanderbares Deutschland“ erhalten. Der Vorsitzende des Deutschen Wanderverbandes, Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß, überreichte die Urkunde im Januar an Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ sowie an Wegewart Walter Frank.

Vier Wanderangebote

Inzwischen tragen vier Wanderangebote im Lieblichen Taubertal das Qualitätssiegel „Wanderbares Deutschland“. Dies sind – als Fernwanderweg – der Panoramaweg Taubertal von Rothenburg ob der Tauber bis Freudenberg am Main, sowie die Rundwege LT2 „Durchs Romantische Wildbachtal“, LT6 „Wasser.Wein.Weite“ auf Gemarkung Külsheim und nun auch der LTM6 „Bildstockwanderweg 1“ auf Gemarkung Assamstadt.

Das Siegel verspricht ein naturnahes Wandern, eine durchgängige einheitliche Beschilderung, die Hinführung zu Natur- oder Kulturdenkmalen und die Einbindung der Städte und Gemeinden mit ihrer Kultur und Gastfreundschaft.

„Die Anforderungen steigen. Umso mehr freut es mich, dass im Januar auch der Bildstockwanderweg mit diesem Siegel ausgezeichnet wurde“, berichtet Geschäftsführer Jochen Müssig. Der Panoramaweg Taubertal steht für die Gruppe der Fernwanderwege. In sechs Etappen kann das gesamte „Liebliche Taubertal“ mit seinen natürlichen Gegebenheiten und kulturellen Sehenswürdigkeiten durchwandert werden. Auch die Rundwanderwege gehen auf die jeweiligen landschaftsbezogenen und lokalen Gegebenheiten ein. In allen Etappen besteht die Möglichkeit, sich eine geeignete Unterkunft auszuwählen. .

Die Tourismusakteure in der Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ sind nicht nur aufgrund der erfolgreichen Zertifizierung erwartungsfroh in das neue Tourismusjahr 2020 gestartet. Nach einem überaus guten Zuspruch auf der Messe Caravan Motor und Touristik in Stuttgart sind die Hoffnungen groß, dass sich auch in diesem Jahr zahlreiche Gäste für einen Urlaub an der Tauber, am Main und in deren Seitentälern entscheiden. „Wir haben vielfältige Angebote ausgearbeitet und setzen vor allem auf Qualität“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig.

Vorgaben werden beachtet

Weiterhin stehen die Radfahrer und Wanderer im Fokus. Sowohl bei Rad- als auch bei Wandertouren werden Vorgaben der bundesweiten Verbünde beachtet. Beim Radeln ist dies der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) und beim Wandern der Deutsche Wanderverband. So konnte in den zurückliegenden Jahren die Qualität der allgemeinen Infrastruktur und die der Routen gesteigert werden.

Zu allen Rundwegen gibt es aussagekräftige Unterlagen beim Tourismusverband. Dort ist auch die Broschüre zum „Meditativen Wanderangebot“ mit dem neu qualifizierten LTM6 „Bildstockwanderweg 1“ in Assamstadt erhältlich.

