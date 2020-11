Prozessauftakt vor der Großen Jugendkammer

Odenwald-Tauber.Ein 38-Jähriger versuchte im Sommer dieses Jahres in Külsheim einen zehnjährigen Jungen sexuell zu missbrauchen. Am Montagmorgen, 01. Dezember, wurde das Verfahren vor der Großen Jugendkammer am Landgericht eröffnet.Die Anklage lautet auf versuchten sexuellen Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit versuchter vorsätzlicher Körperverletzung. Am ersten Verhandlungstag wurde lediglich die Anklage durch den Oberstaatsanwalt verlesen. Als Grund dafür gab der Vorsitzende Richter Michael Haas die Einhaltung von Terminen an. Die Fortsetzung der Verhandlung erfolgt am Montag, 14. Dezember. Neben dem psychiatrischen Sachverständigen sind dann auch sechs Zeugen geladen.

