Main-Tauber-Kreis.Der Haushaltscrashkurs „Hilfe, ich habe einen Haushalt“ (eineinhalb Tage) findet am Freitag, 17. Januar, von 16 bis 20 Uhr und am Samstag, 18. Januar, von 9 bis 17 Uhr statt. Die Teilnehmer erhalten ein praktisches Überlebenstraining für den Haushalt: Kochen, Waschen, Bügeln und Putzen sind einfach und gehen schnell, wenn man weiß wie. Erfahrene Haushaltsexpertinnen zeigen ganz praktisch, wie es geht, und geben viele Tipps und Tricks sowie simple Rezepte weiter. Aber auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen nach Herzenslust Kochlöffel, Bügeleisen und Co. schwingen. Der Kurs richtet sich an Frauen und Männer, die gerne noch etwas (dazu)lernen möchten, um ihr „bisschen Haushalt“ besser in den Griff zu bekommen, darüber hinaus aber auch an Studienanfänger und junge Erwachsene, die dem Hotel Mama entwachsen möchten. Ein Kostenbeitrag wird erhoben, Schüler, Studenten und Auszubildende erhalten Rabatt.

Der Workshop findet in der Kochwerkstatt des Landwirtschaftsamts, Wachbacher Straße 52, in Bad Mergentheim, statt. lra

