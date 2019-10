Praktikum hat Selbstständigkeit gefördert

Tauberbischofsheim/Lauda.Zurück vom Auslandspraktikum und viele positive Erfahrungen im Gepäck: Vier Wochen war Mara Baumann, Abiturientin des Wirtschaftsgymnasiums Tauberbischofsheim, in Spanien. Bei Lauda Ultracool in Terrassa bei Barcelona absolvierte sie ein Praktikum.

Bei dem Auslandsaufenthalt handelte es sich um den Preis des Förderkreises der Wirtschaftsjunioren Main-Tauber. Nach der Rückkehr berichtete Mara Baumann im Gespräch mit dem Förderkreis Vorsitzenden Frank Knenlein und Norbert Prause, Personalleiter bei der Firma Lauda, von ihren Erlebnissen.

„Ich habe mich sehr wohlgefühlt und wäre gern länger geblieben“, erklärte die aus Tauberbischofsheim stammende Mara Baumann im Rückblick. In der 35 Mitarbeiter zählenden Lauda Niederlassung gewann die 19-Jährige Einblicke in den Ablauf und die Organisationsstrukturen eines Unternehmens. Nachdem sie in verschiedenen Abteilungen geschnuppert hatte, durfte sie ein eigenes Projekt bearbeiten und recherchierte dafür potentielle Kunden. Für einen Tag der offenen Tür erarbeitete sie eine Präsentation.

Untergebracht war Mara Baumann bei zwei Firmenmitarbeitern. „Der Familienanschluss war jeweils ausgezeichnet“, erzählte die Abiturientin. Ausgestattet mit guten Tipps, erkundete die unternehmungslustige Deutsche auf eigene Faust das etwa 30 Kilometer entfernte Barcelona. Lebhaft sind ihr die zahlreichen Straßenfeste in Erinnerung geblieben.

Als wertvolle Erfahrung, die sie nicht missen möchte, bezeichnete Mara Baumann das Auslandspraktikum. Nicht nur der Einblick in die Arbeitsabläufe eines weltweit tätigen Unternehmens sei eine Bereicherung gewesen, auch persönlich habe sie profitiert. „Eigenverantwortlich zu arbeiten, hat meine Selbständigkeit enorm gefördert“, betonte die Preisträgerin. Es falle ihr leichter, offen auf andere zuzugehen. Jetzt freut sie sich auf ein Universitätsstudium.

Die positiven Rückmeldungen kamen bei dem beteiligten Unternehmen gut an. Lobende Worte hatte Norbert Prause auch für die Preisträgerin. „In Spanien waren alle von ihr begeistert“, wusste der Personalchef zu erzählen. Mara Baumann sei als sehr sympathische Botschafterin Deutschlands und der Firma Lauda wahrgenommen worden.

Lauda hat zum wiederholten Male den Förderpreis zur Verfügung gestellt. „Als internationales, exportorientiertes Unternehmen sehen wir uns in einer gesellschaftspolitischen Verantwortung“, betonte Norbert Prause. Man fühle sich deshalb verpflichtet, jungen Leuten die Chance für einen Auslandsaufenthalt zu geben. Das ist nicht ganz uneigennützig, wie der Lauda Personalchef einräumte. „Wenn wir den Nachwuchs fördern, profitieren wir selbst davon.“ Schließlich sei es nicht einfach, geeignete Fachkräfte zu finden.

In der Verleihung des Förderpreises sah Frank Knenlein die vornehmste Aufgabe des Förderkreises. Bereits zum 31. Mal wurde er in diesem Jahr vergeben. Der Preis ist in seinen Augen deshalb mit einem erheblichen Mehrwert verbunden. „Die Preisträger sammeln Auslandserfahrung.“ Zudem erhielten sie Einblicke in ein Unternehmen und lernten einen Lebensalltag kennen, der nicht touristisch geprägt sei.

Auch im nächsten Jahr werden wieder Förderpreise ausgelobt. Für die Absolventen der Wirtschaftsgymnasien in Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim heißt es dann, im Auswahlverfahren vor der Jury zu bestehen. wijmt

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.10.2019