Politische Schritte fehlen

In der von Kurt Pinthus vor knapp 100 Jahren herausgegebenen berühmten Gedichtsammlung „Menschheitsdämmerung“ heißt es: „Wer heute zwischen dreißig und vierzig Jahre alt ist, hat noch gesehen, wie die ersten elektrischen Bahnen zu fahren begannen, hat die ersten Autos erblickt, hat die jahrtausendelang für unmöglich gehaltene Eroberung der Luft in rascher Folge mitgemacht, hat die sich rapid übersteigenden Geschwindigkeitsrekorde all dieser Entfernungsüberwinder, Eisenbahnen, Riesendampfer, Luftschiffe, Aeroplane miterlebt . . . Zusammengeballt in zwei Jahrzehnten erlebten wir mehr als Jahrtausende vor uns. Was haben wir noch zu erwarten, zu erleben?“

Es scheint ein Wesenszug des – vornehmlich alternden – Menschen zu sein, die Veränderungen, die seine Generation miterlebt, in ihren Ausmaßen für einzigartig zu halten. Jede Zeit hat ihre spezifischen Herausforderungen, die in den Augen der Zeitgenossen gigantisch erscheinen mögen, mit etwas historischem Abstand sich jedoch relativieren.

Während Kurt Pinthus seinen damaligen Lesern seine subjektiven Spekulationen über diese Zukunft erspart, entwirft Wolfgang Reinhart ein spekulatives Szenario, ohne konkrete politische Schritte zu nennen. Wenn hingegen politisches Handeln sofortige deutliche Fortschritte bringen würde – wie viele Untersuchungen und die Praxis in unseren Nachbarländern bestätigen – nämlich bei „Tempolimits und Böllerverboten“, hat er nur Polemik parat, wenn er anderen „Alibi-Debatten“ vorwirft.

