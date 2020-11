Planung für Vereine gewährleisten

Main-Tauber-Kreis.Dr. Michael Lippert referierte, wie der Jugendsport 2020, in Zeiten von Corona, in denen vieles abgesagt werden musste, gefördert würde. Ausgezahlt werden die Mittel durch die Sportjugendverbände der Sportkreise Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim.

Im Altkreis Bad Mergentheim sollen die 9000 Euro folgendermaßen aufgeteilt werden: 5400 Euro erhalten die Mitglieder bis zum Alter von 18 Jahren der Vereine, die einen Antrag gestellt haben. Je 100 Euro fließen an Vereine, bei denen Projekte stattgefunden haben. 600 Euro stehen dafür zur Verfügung. Die Sportjugend Bad Mergentheim stockt dieses Betrag bei Bedarf aus Eigenmitteln bis auf 1000 Euro auf.

Im Altkreis Tauberbischofsheim erhält jedes jugendliche Mitglied zwischen 50 und 60 Cent, der Aufwandszuschuss beträgt 15 Prozent. Verbleibende Mittel werden in Höhe des Mittelwerts der Förderung in den vergangenen drei Jahren an die Vereine gezahlt, die entsprechende Anträge gestellt haben. Ziel ist es, eine Planung zu ermöglichen. hvb

