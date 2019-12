Photovoltaik soll auf kreiseigene Gebäude

Main-Tauber-Kreis.Dezernent Jochen Müssig stellte die Solardachinitiative des Landkreises vor, bei der Photovoltaik auf kreiseigene Dächer gebracht werden soll. Derzeit gebe es solche Anlagen auf den Berufsschulen in Mergentheim und Wertheim, auf der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim und der Schule im Taubertal (Unterbalbach).

Geeignete Dachflächen fänden sich auf den Verwaltungsgebäuden I und II des Landratsamts , der Kaufmännischen Schule in der Kurstadt und der Gewerblichen Schule in der Kreisstadt. Alle zusammen hätten ein Potenzial zur Erzeugung von knapp 383 000 Kilowattstunden, würden 166 Tonnen CO2 einsparen und nach Deckung des jeweiligen Eigenbedarfs Erlöse in Höhe von 68 000 Euro pro Jahr erzielen. Rund 486 000 Euro müssten investiert werden. Für das kommende Jahr sind 225 000 Euro eingeplant, für das darauffolgende 261 000 Euro.

Tillmann Zeller (SPD) betonte, dass der Anteil an regenerativer Energie im Land 80 Prozent betrage. Aufgrund der stark gesunkenen Einspeisungsvergütungen meinte er allerdings, dass es besser gewesen wäre, frühzeitiger in die Solarenergie einzusteigen. Doch weil bei Wind und Wasser nahezu kein Ausbau mehr möglich sei, müsse man nun auf Photovoltaik setzen. Er plädierte, Speicher zu nutzen, um selbst produzierte Energie für die kreiseigenen E-Autos zur Verfügung zu haben.

Dr. Christina Baum (AfD) wandte ein, dass es sich um subventionierte Einspeisungsvergütungen handele. Letztlich passierte die Solarinitiative das Gremium bei drei Enthaltungen der AfD. hvb

