Pflichtaufgaben kosten

Main-Tauber-Kreis.Einstimmig genehmigte der Kreistag überplanmäßige Aufwendungen im Sozialamt in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro. Eine Million Euro kommen allein durch Mehrausgaben in der Eingliederungshilfe zusammen. Beim stationären Wohnen klettern die Kosten um 580 000 Euro, bei inklusiven Leistungen in Schulen um 90 000 Euro, bei voll- und teilstationären Unterbringungen um 200 000 Euro und bei Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft um 130 000 Euro.

Beim Thema Asyl fallen Mehrkosten bei der Gesundheitsversorgung in Höhe von 350 000 Euro und bei den Sprachkursen in Höhe von 63 000 Euro an. Für existenzsichernde Leistungen müssen 80 000 Euro und für Verwaltungsausgaben 19 000 Euro mehr ausgegeben werden.

Dem stehen Minderausgaben bei der im zwölften Sozialgesetzbuch festgeschriebenen Grundversorgung und Hilfen in Höhe von 128 000 Euro gegenüber. Finanziert werden die überplanmäßigen Aufwendungen durch Mehreinnahmen im Transferbereich mit 814 000 Euro und Einsparungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro. Letztere Summe kommt aus der Mehrbeteiligung des Bundes an den Unterkunftskosten und seie als Entlastung der Kommunen für die steigenden Ausgaben der Eingliederungshilfe gedacht.

Auch das Amt für Pflege und Versorgung braucht mehr Geld als ursprünglich gedacht. 200 000 Euro genehmigte der Kreistag für überplanmäßige Aufwendungen im Bereich der Hilfen für die Unterbringungen in Altenpflegeheimen. Zur Deckung wird auch hier ein Teil der Bundeszuschüsse verwandt.

Um eine weitere überplanmäßige Ausgabe handelt es sich bei der Einrichtung von elf Verwahrstellen im Kreisgebiet zu je 48 000 Euro aufgrund der Ausbruchsgefahr der Afrikanischen Schweinepest.

Auch diesen Mehraufwendungen in Höhe von rund 50 500 Euro stimmte der Kreistag einhellig zu. Gedeckt sind sie durch bisher nicht ausgegebenes Geld im Zuge des Umbaus der Gemeinschaftsunterkunft „Zwischen den Bächen“ in Bad Mergentheim. hvb

