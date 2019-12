Pflanzenbau und Biodiversität

Kupferzell.Das Landratsamt Hohenlohekreis, Landwirtschaftsamt und der Verein der landwirtschaftlichen Fachschulabsolventen im Hohenlohekreis (vlf), veranstalten am Donnerstag, 12. Dezember, um 19.30 Uhr einen Informationsabend zum Thema „Pflanzenbau“ in der Akademie Kupferzell. Mitarbeiter des Landwirtschaftsamtes informieren über aktuelle Programme rund um das Thema Biodiversität. Anschließend wird Leon Wurtz vom Regierungspräsidium Stuttgart über das laufende Projekt zur Förderung der Biodiversität berichten. Rainer Dieroff aus Michelbach bewirtschaftet seine Ackerflächen nach dem Hohenloher-Höfe-Konzept, verzichtet auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und legt Blühstreifen an. Er berichtet aus der Praxis. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen erteilt das Landwirtschaftsamt, Telefon 07940/18610 und -620.

