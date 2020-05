Panoramaweg und Rundtouren mit Prädikat

Nicht nur für Radfahrer, auch für Wanderer ist das „Liebliche Taubertal“ ein wahres Paradies mit einer Vielzahl von Tourenmöglichkeiten.

Main-Tauber-Kreis. Gerade in Zeiten von Corona locken die Wege hinaus ins Freie, um frische Luft zu atmen und die herrliche Natur zu genießen. Hinzu kommt, dass verschiedene Routen das Qualitätssiegel „Wanderbares Deutschland“ besitzen.

Aushängeschild der vom Deutschen Wanderverband ausgezeichneten Wanderwege ist der rund 133 Kilometer lange Panoramaweg Taubertal von Rothenburg bis Freudenberg. Hier findet der Wanderer fernab vom hektischen Alltag, Ruhe und Erholung in herrlicher Natur, in idyllisch gelegenen Weindörfern und reizvollen Kleinstädten.

Start an der Tauberquelle

Der Panoramaweg Taubertal startet nahe der Quelle der Tauber bei Rothenburg. Die Tour verläuft auf den Höhen des Taubertals und führt durch die sehenswerten Städte und Gemeinden Tauberzell, Röttingen, Weikersheim, Igersheim, Bad Mergentheim, Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim, Werbach, Wertheim und Freudenberg.

„Dabei werden dem Wanderer die Sehenswürdigkeiten und die Gastfreundschaft in unseren Orten näher gebracht“, betont Jochen Müssig, Geschäftsführer des Tourismusverbands „Liebliches Taubertal“.

Der Weg ist in Etappen gegliedert. Diese umfassen zwischen 24 und 32 Kilometern. Für die Rückkehr zum Ausgangsort können die Züge der Westfrankenbahn und der Radbus genutzt werden. Dieser verkehrt am Samstag und Sonntag zwischen Weikersheim und Rothenburg. Darüber hinaus stehen weitere Busverbindungen zur Verfügung. Es wird empfohlen, sich zuvor über die Fahrpläne von Bus und Bahn zu informieren. Auskunft gibt es bei der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber, Telefon 09343/62140, Internet www.vgmt.de.

Gepäcktransport möglich

Gut die Hälfte der Unterkunftsanbieter übernimmt auch den Gepäcktransport. Dieser ist mit dem jeweiligen Gastgeber zu vereinbaren, ebenso der anfallende Obolus. Zudem können auch Wanderpakete gebucht werden.

Wer nicht jeden Tag an einem anderen Ort übernachten möchte, dem empfiehlt der Tourismusverband die Rundwanderwege in der gesamten Ferienlandschaft. Sie sind mit blauen Täfelchen und den Buchstaben LT für „Liebliches Taubertal“ sowie der Ziffer des jeweiligen Rundwegs ausgeschildert.

Mit dem Prädikat des Wanderverbands ausgezeichnet ist beispielsweise der LT 2 „Romantisches Wildbachtal“ Er führt durch Wald und Wiesen auf naturnahen Wegen mit fantastischer Aussicht auf das Main- und das Wildbachtal. Durch Streuobstwiesen, vorbei am Naturdenkmal und Geotop „Hohe Steine“ und dem Hoi-Hopp-Stein führt die Route zur Fichtenfeldhütte mit Rastplatz. Über Rauenberg und Wessental geht es hinauf zu Jagdhütte „Diana“ und danach wieder hinunter nach Boxtal.

Ebenfalls das Qualitätssiegel „Wanderbares Deutschland“ trägt der LT 6 „Wasser.Wein.Weite.“ bei Külsheim. Der abwechslungsreiche Weg mit gemächlichen Steigungen startet am Schlossplatz Külsheim, wo gute Parkmöglichkeiten bestehen. Auf naturnahen Wegen geht es hinauf zum Aussichtspunkt und Rastplatz „Hoher Herrgott“ in den Weinbergen. Über den Aussichtspunkt am Galgenberg führt der Wanderweg zurück in die Brunnenstadt.

Neun Meditative Wanderwege bilden seit 2020 ein zeitgemäßes Angebot im „Lieblichen Taubertal“. Dabei reiht sich der „Bildstockwanderweg“ LT-M6 in die Riege der qualifizierten Wanderwege ein. Der abwechslungsreiche Kulturwanderweg führt an mehr als 30 Kleindenkmalen vorbei. Vom Assamstadter Rathaus führt der Rundweg zunächst zur Alten Kirche und zu einigen interessanten Kleindenkmalen mitten im Ort. Der nächste Abschnitt verläuft an Streuobstwiesen vorbei in Richtung Wald. Über den Kreuzweg werden das Steffeskirchle und die Lourdesgrotte erreicht. Der Rastplatz Schlackohrenpilz bietet einen Rundblick über Assamstadt.

Die Rundwege sind im Durchschnitt 15 Kilometer lang und als Halbtages- oder Tagestour ausgelegt. „Nach der Wanderung kann dem kulinarischen Profil der Ferienlandschaft mit exzellenten Weinen, an der Tauber gebrauten Bieren und lokalen Gerichten zugesprochen werden“, empfiehlt Geschäftsführer Jochen Müssig.

Infomaterial vorhanden

Zu den Fernwanderwegen und Rundtouren sowie zu den Taubertäler Wandertagen bietet der Tourismusverband kostenfreies Informationsmaterial an. Die Touren sind auch unter www.liebliches-taubertal.de dargestellt. Die Beschreibungen können zur Vorbereitung bereits zu Hause angesehen und heruntergeladen werden. Die Printmedien werden auf Anfrage gerne zugesandt. Kontaktadresse ist der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/825805 und -5806, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de, Internet www.liebliches-taubertal.de. tlt

