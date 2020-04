Ostermesse als Livestream

Bronnbach.Die Ostermesse aus der Klosterkirche wird als Livestream überragen. Eigentlich ist der Ostersonntag der Beginn für die Nutzung der Klosterkirche zu den Liturgien im Jahreslauf. Mit Freude sehen Pater Joachim und Pater Jaroslav der Möglichkeit entgegen, an diesem Tag die Kirche in die Wohnungen und Herzen der Menschen zu bringen. Am Ostersonntag wird der Gottesdienst um 10 Uhr im Livestream übertragen. Beginn ist um 9.45 Uhr mit dem Läuten der Glocken. Um der Osterfreude auch musikalisch Ausdruck zu verleihen, begleitet Regina Oetzel die Messe an der Orgel, die Lieder singt die Sopranistin Sonja Miranda-Martinez. Die Übertragung kann ab 9.45 Uhr auf www.kloster-bronnbach.de oder auf Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCHipc6gMAba7UBJryJUB5mw) und Facebook (unter https://www.facebook.com/kloster.bronnbach.wertheim/live) angesehen werden.

