„Orte des Glücks“ sollen weiterentwickelt werden

Main-Tauber-Kreis.Entlang der Fernwanderroute „Panoramaweg Taubertal“ entstehen jetzt noch weitere „Orte des Glücks“. Diese bieten herrliche Panoramablicke in das „Liebliche Taubertal“. „Damit wird die Wanderung auf dem Panoramaweg Taubertal einmal mehr aufgewertet. Diese Orte rufen auf, eine Rast einzulegen und die herrliche Landschaft an Tauber und Main zu genießen“, erklärt Landrat Reinhard Frank als Vorsitzender des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“.

Die Rad- und Wanderwege im Lieblichen Taubertal sind besonders wegen ihrer hohen Qualität beliebt. Bereits vor zwei Jahren hat der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ hierzu den Service entlang des Panoramaweges Taubertal erweitert. Dort findet der wandernde Gast schon jetzt einige „Orte des Glücks“, beispielsweise in den Weinbergslagen „Hoher Herrgott“ in Külsheim oder „Altenberg“ bei Lauda. „Alle diese Orte bieten sagenhafte Panoramablicke auf das Taubertal mit seinen Siedlungsplätzen“, sagt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband. Zu diesem Plätzen sollen nun noch Informationstafeln mit Erläuterungen zur Landschaft, zur Weinbergslage und zu den in unmittelbarer Nähe gelegenen Sehenswürdigkeiten kommen.

„Wir haben die Förderkulisse für Kleinprojekte im Rahmen der ,Leader’-Förderung genutzt und einen entsprechenden Antrag eingebracht“, erläutert Jochen Müssig weiter.

Er ist zugleich auch Dezernent für Kreisentwicklung im Landratsamt Main-Tauber-Kreis. Der Antrag ist über das Landratsamt abgewickelt worden, damit die Förderung möglich wurde. „Besonders stolz sind wir darauf, dass es sich um ein ,Leader’-Kulissen übergreifendes Projekt handelt, das aufwendige Antragsverfahren gemeistert ist und das Projekt nun umgesetzt werden kann“, sagt Müssig. Der Tourismusverband dankt darüber hinaus den eingebundenen Städten und Gemeinden, die 50 Prozent der aufzubringenden Komplementärmittel übernehmen.

„Das Projekt ist in das Gesamtkonzept des Tourismusverbandes eingebunden und bringt einen Mehrwert für die Städte, die Gemeinden, die gesamte Ferienlandschaft und die wandernden Gäste“, fasst Müssig zusammen. Orte des Glücks sollen künftig noch in Großrinderfeld, Freudenberg Wertheim (Sonderriet, Bronnbach/Reicholzheim), Bad Mergentheim, Boxberg und Igersheim entwickelt werden.

Die Ferienlandschaft ist besonders für ihre Fahrradmöglichkeiten bekannt, entwickelt sich aber auch zusehends zu einer national beliebten Wanderdestination.

„Gerade in der gegenwärtigen Corona-Krise wird deutlich, dass Outdoor-Aktivitäten gerne genutzt werden und das Ansteckungsrisiko erheblich minimieren“, sagt Landrat Frank.

Auf die „Orte des Glücks“ wird auch unter www.liebliches-taubertal.de hingewiesen. Dort sind die bisher eingerichteten Orte in der Rubrik Aktiv > Wandern beschrieben. Ergänzend wird ein Flyer entwickelt. Infos es beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/825805, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de. tlt

