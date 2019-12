Der Pflegestützpunkt Main-Tauber-Kreis ist von Lauda nach Tauberbischofsheim umgezogen. Die Beratungseinrichtung ist ab sofort im Gründerzentrum am Wörtplatz zu finden.

Tauberbischofsheim/Main-Tauber-Kreis. Landrat Reinhard Frank und Sozialdezernentin Elisabeth Krug haben die Einrichtung am neuen Standort besucht und sich von der mustergültigen Unterbringung überzeugt. Der zentral gelegene Pflegestützpunkt ist mit dem Aufzug barrierefrei erreichbar. Die hellen und freundlichen Büros bieten genügend Raum für die Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen und für die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern bei allen Fragen zu Pflege und Versorgung.

Angebot ausgebaut

„Ein neuer Rahmenvertrag für die Pflegestützpunkte hat es uns ermöglicht, das Angebot auszubauen. Konkret soll in unserem Pflegestuetzpunkt im Laufe des Jahres 2020 eine weitere Personalstelle hinzukommen. Dies war am bisherigen Standort im Mehrgenerationenhaus in Lauda aufgrund der räumlichen Situation nicht möglich. Nun haben wir in Tauberbischofsheim eine optimale neue Lösung gefunden“, erklärte Landrat Frank.

Die Räume im Gründerzentrum in Tauberbischofsheim sind sehr gut erreichbar, eine Bushaltestelle und Parkplätze befinden sich vor dem Eingang des Gebäudes. Zudem ist der Pflegestützpunkt nun im gleichen Gebäude wie das Amt für Pflege und Versorgung des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis untergebracht.

Synergieeffekte

Dadurch ergeben sich Synergieeffekte für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Verwaltung. So ist es möglich, nach der Beratung im Pflegestützpunkt eine Etage tiefer beim Amt für Pflege und Versorgung einen Antrag auf Erteilung eines Schwerbehindertenausweises oder auf Hilfe zur Pflege zu stellen. Dies hilft, zusätzliche Wege zu vermeiden. Beide Einrichtungen werden von Amtsleiterin Nicole Schwarz geleitet.

Der Pflegestützpunkt Main-Tauber-Kreis soll allen Menschen Auskunft und Beratung geben, die hinsichtlich der Pflege, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen wie zum Beispiel älteren Menschen, die Hilfe benötigen. Ebenso können Angehörige und alle anderen Menschen, die etwas mit Pflegebedürftigen zu tun haben, Auskünfte bekommen. Hierfür stehen die beiden erfahrenen Fachkräfte Monika Schwenkert und Karin Löffler zur Verfügung.

Am bisherigen Standort in Lauda soll künftig eine Außensprechstunde angeboten werden. „Wir möchten allen, die nicht nach Tauberbischofsheim kommen können, die Möglichkeit geben, die Beratung vor Ort wahrzunehmen“, erklärt Nicole Schwarz. Wohnortnahe monatliche Außensprechstunden gibt es bereits in Bad Mergentheim, Weikersheim und Wertheim. Bei Bedarf werden auch Beratungen in der Wohnung des Pflegebedürftigen angeboten, so dass die konkrete Situation vor Ort betrachtet werden kann.

