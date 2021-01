Onlinekurs des Hohenlohe-Zentralarchivs

Neuenstein.Es gehört zu den Grundlagen einer gelingenden Familienforschung, die Ergebnisse der Recherche sinnvoll zu ordnen und sichtbar zu machen. Dabei stehen verschiedene Methoden zur grafischen Darstellung und praktischen Datenverarbeitung zur Verfügung, die Vorteile und Nachteile mit sich bringen. So sieht beispielsweise die „klassische“ Ahnentafel sehr schön aus, ist aber ungeeignet, komplexe Familienkonstellationen zu dokumentieren. Alle gängigen Methoden und deren Handhabung werden in einem Online-Kurs des Hohenloher Zentralarchivs in Neuenstein am Freitag, 22. Januar, von 16.30 bis 18 Uhr praxisnah ausgeführt. Dozent ist Jan Wiechert. Anmeldung zu dem Kurs unter der Telefonnummer 07942 / 94780-0 oder E-Mail hzaneuenstein@la-bw.de. Bild: HZn

